به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اولین نشست قرارگاه توسعه و ترویج فرهنگ نهج‌البلاغه با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان و اندیشمندان و مدیران مجموعه‌های مردمی حوزه نهج‌البلاغه روز یکشنبه (۲۵ آبان) برگزار شد.

سیدعباس صالحی در این نشست گفت: رهبر معظم از قبل از انقلاب توجه ویژه‌ای به نهج‌البلاغه داشتند و همین امر موجب شده نکات مهمی را که چراغ راه در این مسئله است، بیان کنند. به تعبیر ایشان، احیای نهج‌البلاغه وظیفه همه مسلمانان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در جایی دیگر تاکید کرده‌اند این کتاب اگر کنار قرآن قرار بگیرد، یقیناً تالی قرآن است. یعنی ما دیگر کتابی نداریم که دارای این حد از اعتبار، جامعیت و قدمت باشد؛ لذا احیای نهج‌البلاغه فقط وظیفه ما شیعیان نیست بلکه وظیفه همه مسلمانان است؛ براساس همین فرمایشات منشور جامعی از بیانات رهبر انقلاب وجود دارد و‌ نیازی نیست توقفی در مبانی داشته باشیم.

صالحی تصریح کرد: بر این مبنای از اهتمام، از حجت‌الاسلام ارباب‌سلیمانی انتظار داریم تا دو مساله را ایشان و همکاران‌شان دنبال کنند؛ مساله اول اینکه در کنار فعالیت‌های قرآنی به بخش عترت (علیهم‌السلام) توجه جدی‌تری شود و ثقل اکبر و ثقل اصغر با هم حرکت کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این قرارگاه چند وظیفه مهم دارد؛ دوستان در مرکز عالی قرآن و عترت باید در حوزه هم‌افزایی، در گام اول ظرفیت‌ها، تجارب و فعالیت‌ها را در سه بخش دستگاه‌های اجرایی، عمومی و حوزه بین‌الملل شناسایی کنند. این اقدام وظیفه اول دبیرخانه خواهد بود.

وی افزود: مرحله دوم شناخت مزیت‌های نسبی مجموعه‌ها و پس از این دو مرحله برنامه‌ سه‌ساله‌ای با اولویت‌سنجی گروه‌های هدف، اولویت‌های موضوعی و نکات دیگر تدوین شود.

صالحی نکته چهارم را مربوط به فعالیت دبیرخانه دانست و تصریح کرد: دبیرخانه نقش پیشران دارد؛ هرچه فعال‌تر باشد در جلسات بعد احساس مثبت بیشتری پیدا می‌کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خوشبختانه با انس جناب آقای رئیس‌جمهور با نهج‌البلاغه و طرح آن در مجامع گوناگون، فرصتِ اجتماعی خوبی برای موضوع نهج‌البلاغه ایجاد شده که باید از این فرصت حداکثر استفاده را ببریم.

در پایان این نشست از کتاب "زندگی با حکمت‌ها" رونمایی شد.

انتهای پیام/