بازدید معاون سیاسی رئیس پارلمان لبنان از سراسرنمای مقاومت شهید سلیمانی

علی حسن خلیل، معاون سیاسی رئیس پارلمان لبنان، با حضور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از سراسرنمای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی بازدید کرد و این مجموعه را روایتی دقیق، الهام‌بخش و مستند از مجاهدت ملت‌های منطقه دانست؛ روایتی که به گفته او، حقیقت ایستادگی در برابر ظلم و اشغال را به نسل‌های آینده منتقل می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، علی حسن خلیل معاون سیاسی رئیس پارلمان لبنان با حضور در این مجموعه با همراهی سردار امیریان مدیرعامل موزه، از سراسرنمای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی بازدید کرد.
در جریان این بازدید، او با بخش‌های مختلف روایت مقاومت در منطقه آشنا شد و از نزدیک روند بازنمایی مبارزات ملت‌های منطقه و نقش برجسته شهید سلیمانی را مشاهده کرد.
در پایان بازدید، علی حسن خلیل با قدردانی از تلاش‌های موزه، گفت: آنچه در این سراسرنما دیدم، تصویری دقیق و الهام‌بخش از مقاومت ملت‌های منطقه است. این مجموعه نشان می‌دهد که چگونه اندیشه و اقدام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی روح جدیدی در محور مقاومت دمید.
وی افزود: این روایت‌ها برای نسل‌های آینده بسیار ارزشمند است؛ زیرا حقیقت ایستادگی در برابر ظلم و اشغال را به شکلی روشن و مستند منتقل می‌کند.
او همچنین تأکید کرد: ملت لبنان همواره خود را در کنار ملت ایران و همراه جبهه مقاومت می‌داند و این اشتراکات، ریشه در ایمان و آرمان مشترک دارد.
شایان ذکر است؛ سراسرنمای مقاومت شهید سلیمانی که بخشی مهم از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به شمار می‌رود، بر پایه روایت مقاومت در برابر نظام سلطه و بر مبنای اندیشه‌های انقلاب اسلامی طراحی شده است. این مجموعه در امتداد تاریخ انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، جریان‌های مقاومت در سراسر جهان را روایت می‌کند و تلاش دارد تصویری واقعی، مستند و الهام‌بخش از مجاهدت ملت‌های منطقه ارائه دهد.

