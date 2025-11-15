جهاد دانشگاهی بازوی اجرایی مؤثر کارگروه ساماندهی مد و لباس در توسعه اشتغال و نوآوری است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، دکتر محسن گرجی در رویداد تخصصی «توسعه و تقویت زیست‌بوم نوآوری در حوزه مد و لباس ایرانی_ اسلامی» که در مرکز نوآوری طراحی پوشاک جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) برگزار شد، گفت: «جهاد دانشگاهی به دلیل حضور گسترده در دانشگاه‌ها و ارتباط نزدیک با جوانان و متخصصان، می‌تواند بازوی اجرایی مؤثری برای کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور باشد.»

وی افزود: «جهاد دانشگاهی در زمینه آموزش‌های تخصصی، تولید محتوای علمی، مشاوره کسب‌وکار و بازار، مدل موفقی از توسعه اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان را ارائه کرده است و توانسته با تکیه بر الگوی نوین توسعه اشتغال، به دانشجویان و فعالان پوشاک کمک کند.»

دکتر گرجی با اشاره به ظرفیت بالای بازار جهانی پوشاک تصریح کرد: «ایران با دارا بودن نیروی انسانی توانمند و منابع مناسب، در صادرات پوشاک به سایر کشورها به خصوص کشورهای منطقه، ظرفیتی مهم برای رشد تولید ملی دارد.»

بنابراین گزارش، دکتر زهرا نقی‌زاده رئیس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)، نماینده سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان، نماینده پارک فناوری نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی و جمعی از اساتید، طراحان و فعالان حوزه پوشاک در این رویداد حضور داشتند.

دکتر نقی‌زاده در این نشست با اشاره به فعالیت‌های مرکز نوآوری طراحی پوشاک جهاد دانشگاهی الزهرا(س) از سال ۱۳۹۹ تاکنون، گفت: «این مرکز در تلاش است حلقه‌های میان آموزش، نوآوری و بازار پوشاک را به هم پیوند دهد و زمینه تجاری‌سازی ایده‌های خلاق را فراهم سازد.»

در این جلسه همچنین، نمایندگان سازمان تجاری‌سازی فناوری و پارک فناوری نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی نیز گزارش‌هایی از دستاوردها و برنامه‌های خود در توسعه زیست‌بوم‌های فرهنگی و خلاق ارائه کردند.

مهری اسدی از فعالان حوزه مد و پوشاک نیز با اشاره به تجربه جهاد دانشگاهی در اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، پیشنهاد کرد: با توجه به ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی الزهرا(س)، این واحد به عنوان مجری شبکه ملی پوشاک خرد و خانگی کشور ایفای نقش کند که رییس دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس از این پیشنهاد استقبال کرد.

در ادامه مقرر گردید "نشست مشترکی برای بررسی سازوکار اجرایی این طرح برگزار شود."

در این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) و کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به امضا رسید و در ادامه حاضران از مرکز مشاوره کسب‌وکار و مرکز نوآوری طراحی پوشاک بازدید کردند.

انتهای پیام/