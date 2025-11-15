خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«آواز گمشده» به تدوین رسید

«آواز گمشده» به تدوین رسید
کد خبر : 1714469
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم کوتاه آواز گمشده «Lost Song» به نویسندگی و کارگردانی میثم عباسی و تهیه‌ کنندگی مشترک با حامد نوروزی به مرحله تدوین رسید. تدوینگر این پروژه وحید کردلو و صداگذاری آن بر عهده محمدعلی درگاهی است.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، این پروژه روایت‌گر سکوتی و آرامش طبیعت است که انسانها باعث برهم زدن نظم و آرامش طبیعت آن می‌شوند.

در این فیلم، افشین غیاثی، فاطیما درستکار، حامد نوروزی، مریم کاظمی، مهناز صاحبی و بیتا عالمی با حضور فرج گل سفیدی و مسعود ترابی و بازیگر کودک نفس جمالزاده ایفای نقش می‌کنند.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: بازنویسی فیلمنامه و مشاور کارگردان: سیروس همتی، مدیر پروژه و جانشین تهیه‌کننده: امیرعلی محمدی، مشاور پروژه: شهرام اسدزاده، امیرعلی تقی‌زاده، مجری طرح: کیانوش گرامی، سرمایه گذار : میثم عباسی، مدیر فیلمبرداری : امیر معقولی، مدیر صدابرداری : هادی بهشتی زاده ، طراح چهره پردازی: پدرام روشن،  اجرا : لیلا بدخشان مهر ، الهام یکتا، طراح صحنه و لباس : سارا رجبی، منشی صحنه : فاطیما قاسمی ، مدیر برنامه ریزی : سجاد رعیت ، دستیار کارگردان : غزاله رحیم ، دستیاران کارگردان :  نیلوفر آقاپور ، پژمان رحیم، مدیر تولید و تدارکات : داود طهماسبی، جانشین تولید : مهدی شریعتی، عکاس : سعید سعیدی، طراح پوستر و گرافیک : نیما مختاری، دستیاران تصویر : فرشاد شورابی ،علی نیکدل، دستیار صدا :  پگاه حقی، دستیاران لباس و صحنه : نیلور آقاپور ، مهدی شهسواری، دستیار تولید : محمود موسی زاده، دستیاران تدارکات : مهدی قانع ، کامران فیروزجاهی،  حمل و نقل : علی ساده،  سینه موبیل: حسین رهنما، مدیر امور هماهنگی : محمد نیکبخت، مدیر روابط عمومی : مهتاب رضایی،  مدیر اجرایی : گیتی شاکری و  مشاور رسانه‌ای‌: امیر خانزاده.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ