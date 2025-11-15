«آواز گمشده» به تدوین رسید

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، این پروژه روایت‌گر سکوتی و آرامش طبیعت است که انسانها باعث برهم زدن نظم و آرامش طبیعت آن می‌شوند.

در این فیلم، افشین غیاثی، فاطیما درستکار، حامد نوروزی، مریم کاظمی، مهناز صاحبی و بیتا عالمی با حضور فرج گل سفیدی و مسعود ترابی و بازیگر کودک نفس جمالزاده ایفای نقش می‌کنند.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: بازنویسی فیلمنامه و مشاور کارگردان: سیروس همتی، مدیر پروژه و جانشین تهیه‌کننده: امیرعلی محمدی، مشاور پروژه: شهرام اسدزاده، امیرعلی تقی‌زاده، مجری طرح: کیانوش گرامی، سرمایه گذار : میثم عباسی، مدیر فیلمبرداری : امیر معقولی، مدیر صدابرداری : هادی بهشتی زاده ، طراح چهره پردازی: پدرام روشن، اجرا : لیلا بدخشان مهر ، الهام یکتا، طراح صحنه و لباس : سارا رجبی، منشی صحنه : فاطیما قاسمی ، مدیر برنامه ریزی : سجاد رعیت ، دستیار کارگردان : غزاله رحیم ، دستیاران کارگردان : نیلوفر آقاپور ، پژمان رحیم، مدیر تولید و تدارکات : داود طهماسبی، جانشین تولید : مهدی شریعتی، عکاس : سعید سعیدی، طراح پوستر و گرافیک : نیما مختاری، دستیاران تصویر : فرشاد شورابی ،علی نیکدل، دستیار صدا : پگاه حقی، دستیاران لباس و صحنه : نیلور آقاپور ، مهدی شهسواری، دستیار تولید : محمود موسی زاده، دستیاران تدارکات : مهدی قانع ، کامران فیروزجاهی، حمل و نقل : علی ساده، سینه موبیل: حسین رهنما، مدیر امور هماهنگی : محمد نیکبخت، مدیر روابط عمومی : مهتاب رضایی، مدیر اجرایی : گیتی شاکری و مشاور رسانه‌ای‌: امیر خانزاده.

انتهای پیام/