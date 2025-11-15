نمایش «هرمزار» روی صحنه میرود
نمایش «هرمزار» به نویسندگی و کارگردانی اشکان نصیری از فردا یکشنبه ۲۵ آبان تا ۸ آذر، هر روز ساعت ۱۷، اجرا میشود.
به گزارش ایلنا، نمایش «هرمزار» به نویسندگی و کارگردانی اشکان نصیری و با بازی سهیل طاهریان، سوگند افشاری، امیرمهیار مشیریافشار، مرسده ایزددوست، باران صادقی، فواد شافعی، علی شریف، امیرحسین جعفری، بهار میرزایی، مریم بابائی، محمد عیدزاده، پویا سرخانی از یکشنبه ۲۵ آبان تا ۸ آذر، هر روز ساعت ۱۷ در تماشاخانه طهران اجرا میشود.
این نمایش با بهرهگیری از عناصر فرهنگ جنوب، آیین زار، دهل کَسَر و موسیقی بومی، روایت زوجی جوان را دنبال میکند که در سفر ماهعسل، پا به کافهای ناشناخته میگذارند؛ مکانی که مرز واقعیت و خیال در آن فرومیریزد و هر شخصیت، قصهای از گناه، جنایت و مکافات را پیش روی تماشاگر آشکار میکند.
علاقمندان میتوانند بلیط این نمایش را از سایت تیوال یا با مراجعه به سالن نمایش واقع در خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، بالاتر از طالقانی، کوچه فرهنگی (بهنام سابق) پلاک ۳ تماشاخانه طهران تهیه کنند.
عوامل نمایش «هرمزار» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: اشکان نصیری، مشاور کارگردان: سیروس کهورینژاد، دستیار اول کارگردان: روژان ابراهیمی، دستیاران کارگردان: فواد رافعی، عطاءالله فولادیوند، مرسده ایزددوست، مجری طرح: عطاءالله فولادیوند، طراح گریم: امید علیزاده، مجری گریم: نسرین نصیری، موسیقی: بهروز شریفیان، طراح نور: روژان ابراهیمی، طراحان موسیقی: بهروز شریفیان، علیرضا عالمی، حدیث شیرزادی، نوازنده: بهروز شریفیان، منشی صحنه: حدیث شیرزادی، طراحی لباس: اشکان نصیری، روژان ابراهیمی، صابر سلیمپور، مشاور فرهنگی متن: صابر سلیمپور، آکسسوار: حدیث شیرزادی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه: رضا پورزارعی