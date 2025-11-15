خبرگزاری کار ایران
نمآهنگ «رفیق» برای پاسداشت شهدای اقتدار+فیلم

نمآهنگ «رفیق» برای پاسداشت شهدای اقتدار+فیلم
قطعه و نماهنگ «رفیق» با صدای ابوذر روحی، تهیه‌کنندگی پیمان معصوم‌زاده و کارگردانی علی خلیلی، با موضوع پاسداشت مقام شهدای اقتدار در مراسمی با عنوان پویش رفیق رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، نماهنگ «رفیق» با صدای حاج ابوذر روحی و به تهیه‌کنندگی پیمان معصوم‌زاده و کارگردانی علی خلیلی و همراهی گروه سرود مدار،  تولید شد. 

این اثر با شعری از محمدصادق باقی‌زاده و تنظیم امیر جمال‌فرد در مرکز تولیدات هنری رسانه‌ای مدار ساخته شده و به پاس گرامیداشت یاد و نام شهدای اقتدار نیروی هوافضای سپاه، روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مراسمی با عنوان پویش بزرگ رفیق رونمایی و اجرا شد. 

 

حجم ویدیو: 87.95M | مدت زمان ویدیو: 00:05:48 دانلود ویدیو

پیمان معصوم‌زاده تهیه‌کننده نماهنگ «رفیق» هدف از تولید این نماهنگ را بیان ارادت جامعه هنری به مقام والای شهدای اقتدار و انتقال پیام وفاداری و رفاقت به نسل جوان عنوان کرد و گفت: پویش مردمی «رفیق» پس از رونمایی در تهران، در شهرهای مختلف کشور نیز ادامه خواهد داشت تا با همراهی هنرمندان و گروه‌های فرهنگی، یاد و راه شهدای اقتدار در سراسر ایران زنده نگه داشته شود. 

نماهنگ «رفیق» اثری است موسیقایی که به تبیین مفاهیمی چون وفاداری، ایثار و اقتدار ملی می‌پردازد.

