آغاز اکران آنلاین مستند «هیچکس نخوابد»

اکران آنلاین مستند «هیچکس نخوابد» به کارگردانی سام کلانتری و تهیه‌کنندگی حامد شکیبانیا، محسن شاه محمد میراب و سام کلانتری از ۲۸ آبان‌ماه در پلتفرم هاشور آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلتفرم هاشور، مستند «هیچکس نخوابد» درباره نگار سماک نژاد، اولین زن ایرانی است که به صورت پیوسته از چهار جبهه به قله دماوند صعود کرده است.

این‌ مستند ۷۹ دقیقه‌ای که در سال ۱۴۰۳ تولید شده است تاکنون توانسته در بسیاری از جشنواره‌های بین‌المللی نیز حضور چشمگیری داشته باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند این مستند را از تاریخ ۲۸ آبان‌ماه ساعت ۱۷ در پلتفرم هاشور تماشا کنند.

عوامل این مستند عبارتند از: نویسنده و کارگردان: سام کلانتری، تهیه‌کنندگان: حامد شکیبانیا، محسن شاه محمد میراب و سام کلانتری، تهیه‌کننده اجرایی: آرش صادقی ل.ن، مدیر فیلمبرداری: رضا تیموری، تدوین: اوژن سید اشرفی، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، آهنگساز: صبا ندایی، صدابرداران: شاهین پورداداشی، مهراد ابوالقاسمی، مدیر تولید: سمیرا قربان نژاد.

