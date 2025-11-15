خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همایش «مبانی تربیتی در مکتب نهج البلاغه»؛

آیین رونمایی از کتب حجت‌الاسلام شیخ محمدتقی رهبر برگزار می‌شود

آیین رونمایی از کتب حجت‌الاسلام شیخ محمدتقی رهبر برگزار می‌شود
کد خبر : 1714329
لینک کوتاه کپی شد.

با مشارکت موسسه فرهنگ علوی و نهج البلاغه، کتاب‌های «ره توشه پرورشی»، «در مکتب تربیتی حضرت علی (ع)» و «قایق نجات» به قلم حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمدتقی رهبر ذیل همایش «مبانی تربیتی در مکتب نهج البلاغه» در راستای ترویج آموزه‌های تربیتی علوی روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه در فرهنگسرای رسانه رونمایی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نهج البلاغه، این نشست با رونمایی از سه اثر تازه منتشر شده به تأسی از بیانات امام خمینی (ره) که در محوریت آموزش و تربیت اسلامی اشاره داشتند: آموزش سنگ بنای کشور است را با حضور محمدتقی رهبر (نماینده اسبق دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی، امام جمعه موقت اصفهان و…)، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری (امام جمعه موقت تهران)، سیدجمال الدین دین‌پرور (بنیانگذار بنیاد نهج البلاغه)، دکترعلیرضارحیمی (مدیر انتشارات رسانه سروش)، حاج آقاموسوی (رئیس اداره قرآن و نماز اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران)، حبیب الله قربانی مهر (مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران) و جمعی از اندیشمندان، فرهیختگان و اساتید دانشگاه، روز یکشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در فرهنگسرای رسانه برگزار خواهد شد.

شیخ محمّدتقی رهبر، متولد ۱۳۱۴ در زرین شهر استان اصفهان از چهره‌های سیاسی روحانیت در عصر حاضر در شهر اصفهان است و آثار متعددی را در قالب کتاب و مقاله تالیف نموده است وی کتاب «در مکتب تربیتی حضرت علی (ع)» را ره توشه‌ای برای سیر تکاملی انسان‌ها می‌داند و در این کتاب به مباحثی در ابعاد گوناگون تعلیم و تربیت، به ویژه مسائل عقیدتی، اخلاقی و انسانی با نگرش توحیدی پرداخته و عقل و علم و عمل و عاطفه و ایمان و هشدار و انذار را در تمام سنین مورد بحث قرار داده است.

از علاقمندان جهت حضور در این نشست ادبی دعوت می‌شود به نشانی: پاسداران، خیابان ناطق نوری، ضلع شرقی میدان قبا، فرهنگسرای رسانه مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۲۲۰۰۹۰۰۰ تماس حاصل کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ