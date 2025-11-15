به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نهج البلاغه، این نشست با رونمایی از سه اثر تازه منتشر شده به تأسی از بیانات امام خمینی (ره) که در محوریت آموزش و تربیت اسلامی اشاره داشتند: آموزش سنگ بنای کشور است را با حضور محمدتقی رهبر (نماینده اسبق دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی، امام جمعه موقت اصفهان و…)، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری (امام جمعه موقت تهران)، سیدجمال الدین دین‌پرور (بنیانگذار بنیاد نهج البلاغه)، دکترعلیرضارحیمی (مدیر انتشارات رسانه سروش)، حاج آقاموسوی (رئیس اداره قرآن و نماز اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران)، حبیب الله قربانی مهر (مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران) و جمعی از اندیشمندان، فرهیختگان و اساتید دانشگاه، روز یکشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در فرهنگسرای رسانه برگزار خواهد شد.

شیخ محمّدتقی رهبر، متولد ۱۳۱۴ در زرین شهر استان اصفهان از چهره‌های سیاسی روحانیت در عصر حاضر در شهر اصفهان است و آثار متعددی را در قالب کتاب و مقاله تالیف نموده است وی کتاب «در مکتب تربیتی حضرت علی (ع)» را ره توشه‌ای برای سیر تکاملی انسان‌ها می‌داند و در این کتاب به مباحثی در ابعاد گوناگون تعلیم و تربیت، به ویژه مسائل عقیدتی، اخلاقی و انسانی با نگرش توحیدی پرداخته و عقل و علم و عمل و عاطفه و ایمان و هشدار و انذار را در تمام سنین مورد بحث قرار داده است.

از علاقمندان جهت حضور در این نشست ادبی دعوت می‌شود به نشانی: پاسداران، خیابان ناطق نوری، ضلع شرقی میدان قبا، فرهنگسرای رسانه مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۲۲۰۰۹۰۰۰ تماس حاصل کنند.

