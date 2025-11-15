خبرگزاری کار ایران
افق با «استعمار، داستان یک تاریخ» سراغ تاریخ پنهان اروپا می‌رود

افق با «استعمار، داستان یک تاریخ» سراغ تاریخ پنهان اروپا می‌رود
مجموعه مستند «استعمار، داستان یک تاریخ» به تهیه‌کنندگی مهدی فارسی و کارگردانی محسن فارسی با موضوع به واکاوی ریشه‌ها و سیر تاریخی شکل‌گیری مفهوم استعمار در اروپا از ۲۴ آبان، هر شنبه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه افق، مجموعه مستند تلویزیونی «استعمار، داستان یک تاریخ» در ۱۳ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای در گروه مستند شبکه افق تولید شده و از ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ هر شنبه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن می‌رود و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی مهدی فارسی و کارگردانی محسن فارسی با رویکردی تحلیلی و مستند، به واکاوی ریشه‌ها و سیر تاریخی شکل‌گیری مفهوم استعمار در اروپا از قرن سیزدهم میلادی تا دوران معاصر می‌پردازد. در این مستند، روند شکل‌گیری اندیشه و ساختار اقتصادی استعمار، عوامل گسترش و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.

پژوهش‌های «استعمار، داستان یک تاریخ» بیش از ده ماه به طول انجامیده و حاصل مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای تخصصی با پژوهشگران و استادان تاریخ است. این مجموعه مستند ضمن بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی و مستندات تاریخی، تلاش دارد تصویری تحلیلی و چندوجهی از پدیده استعمار ارائه دهد؛ پدیده‌ای که آثار و پیامدهای آن هنوز در مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان معاصر قابل مشاهده است.

«استعمار، داستان یک تاریخ» با روایت اکبر منانی و تصویربرداری سیدحسن سیدی‌پریشان ساخته شده و به‌عنوان یکی از تولیدات تحلیلی و تاریخی شبکه افق، تلاشی تازه برای بازخوانی یکی از مفاهیم بنیادین و اثرگذار در تاریخ جهان به‌شمار می‌رود.

