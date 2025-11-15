خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای گروه فانید در صحنه بلک باکس

اجرای گروه فانید در صحنه بلک باکس
کد خبر : 1714220
لینک کوتاه کپی شد.

رضا فانیذ و اعضای گروهش شامگاه چهارشنبه بیست و یکم آبان‌ماه روی صحنه رفتند و میزبان مخاطبان‌شان بودند.

به گزارش ایلنا، اولین اجرای رضا فانید، شامگاه ۲۱ آبان ماه سال جاری در سالن «بلک‌باکس» ایران‌مال برگزار شد.

این موزیسین پیش‌تر با عنوان «رهبر ارکستر»؛ آهنگساز و مجری چند نمایش موزیکال شناخته می‌شد، اما این بار در مقام خواننده، آهنگساز و تنظیم‌کننده در برابر مخاطبان ایستاد.

او  در این کنسرت، قطعاتی چون «روزهای دور» سروده حسین زنگنه، «چتر» سروده هیوا مسیح، «جونباز» سروده‌ای از هیوا مسیح، «اردیبهشت» با شعری از حسین زنگنه، «دنیای پرنده‌ها» از هیوا مسیح، «اسب سفید» سروده حسین زنگنه را برای مخاطبان اجرا کرد.

نوازندگان این کنسرت عبارتند از  لیدا باقری (فلوت و همخوان)، نگین سمایی و هدیه حجازی (ویلن)، عادله لطفی و حمیدرضا ساعتچی (ویولا)،  آرش شعیب (گیتار الکتریک)،  مهرداد حامدی (گیتار باس)، پندار آداب (پیانو)،  علی درخشان (درامز)، اشاره کرد.

دیگر عوامل این رویداد عبارتند از    حسین زنگنه (کارگردان مجموعه) اشاره کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ