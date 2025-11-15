اجرای گروه فانید در صحنه بلک باکس

به گزارش ایلنا، اولین اجرای رضا فانید، شامگاه ۲۱ آبان ماه سال جاری در سالن «بلک‌باکس» ایران‌مال برگزار شد.

این موزیسین پیش‌تر با عنوان «رهبر ارکستر»؛ آهنگساز و مجری چند نمایش موزیکال شناخته می‌شد، اما این بار در مقام خواننده، آهنگساز و تنظیم‌کننده در برابر مخاطبان ایستاد.

او در این کنسرت، قطعاتی چون «روزهای دور» سروده حسین زنگنه، «چتر» سروده هیوا مسیح، «جونباز» سروده‌ای از هیوا مسیح، «اردیبهشت» با شعری از حسین زنگنه، «دنیای پرنده‌ها» از هیوا مسیح، «اسب سفید» سروده حسین زنگنه را برای مخاطبان اجرا کرد.

نوازندگان این کنسرت عبارتند از لیدا باقری (فلوت و همخوان)، نگین سمایی و هدیه حجازی (ویلن)، عادله لطفی و حمیدرضا ساعتچی (ویولا)، آرش شعیب (گیتار الکتریک)، مهرداد حامدی (گیتار باس)، پندار آداب (پیانو)، علی درخشان (درامز)، اشاره کرد.

دیگر عوامل این رویداد عبارتند از حسین زنگنه (کارگردان مجموعه) اشاره کرد.

