گدای در پی ثروت عجول، دشمن ماست

فساد و مال حرام و نزول، دشمن ماست

حقیر بی سر و پایی که از مواهب رانت

در اقتصاد بدل شد به غول، دشمن ماست

مجیزگوی مقامات با صدای بلند

برای آن که کنندش قبول، دشمن ماست

مدیر چابک و چالاک پیش چشم رئیس

به نزد خلق، ولی گیج و گول، دشمن ماست

نشست‌ها و سمینارهای شام و نهار

اداره‌های پر از عرض و طول، دشمن ماست

هم آن‌که کرد خیانت به نام اصلاحات

هم آن‌که ساخت دکان از اصول، دشمن ماست

به صدر مصطبه، رندی که در غیاب یلان

نشسته است به جای فحول، دشمن ماست

ترامپ گرچه پلید است، خصم اصلی نیست

که حرص رهزن ما شد، که پول دشمن ماست!

