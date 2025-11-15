خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«در غیاب یلان»، سروده‌ای از افشین علاء

«در غیاب یلان»، سروده‌ای از افشین علاء
کد خبر : 1714170
لینک کوتاه کپی شد.

افشین علاء شاعر و نویسنده در کانال تلگرام خود شعری با عنوان «در غیاب یلان» را با نگاهی به مسائل اقتصادی و فساد منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، سروده افشین علاء به شرح زیر است:

گدای در پی ثروت عجول، دشمن ماست

فساد و مال حرام و نزول، دشمن ماست

حقیر بی سر و پایی که از مواهب رانت

در اقتصاد بدل شد به غول، دشمن ماست

مجیزگوی مقامات با صدای بلند

برای آن که کنندش قبول، دشمن ماست

مدیر چابک و چالاک پیش چشم رئیس

به نزد خلق، ولی گیج و گول، دشمن ماست

نشست‌ها و سمینارهای شام و نهار

اداره‌های پر از عرض و طول، دشمن ماست

هم آن‌که کرد خیانت به نام اصلاحات

هم آن‌که ساخت دکان از اصول، دشمن ماست

به صدر مصطبه، رندی که در غیاب یلان

نشسته است به جای فحول، دشمن ماست

ترامپ گرچه پلید است، خصم اصلی نیست

که حرص رهزن ما شد، که پول دشمن ماست!

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ