ارسال ۴۰۶ اثر به جشنواره موسیقی بیت و حیران/ اعلام اسامی هیئت داوران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران، با پایان مهلت فراخوان ارسال آثار به دبیر خانه این جشنواره، مرحله اولیه انتخاب آثار بخش‌های رقابتی و جنبی آغاز شد.

طبق اعلام ناصح بهرام‌بیگی دبیر اجرایی جشنواره، تا تاریخ ۲۰ آبان ماه سال جاری مجموعا تعداد۴۰۶ اثر به دبیر خانه یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران ارسال شده است.

این ۴۰۶ اثر در بخش‌های تک‌نوازی، دونوازی، گروه نوازی بخش‌های رقابتی و جنبی در سه رده سنی به ثبت رسیده‌اند.

مرحله نهایی جشنواره موسیقی بیت و حیران نیز از ۱۰آذر در سردشت آغاز خواهد شد و داوری بخش‌های رقابتی جشنواره توسط علی‌اکبر مرادی، اردشیر کامکار، مجتبی قیطاقی، محمدعلی مرآتی، حیدر کاکی انجام می‌شود.

اعضای هیئت انتخاب مرحله اولیه آثار رسیده را نیز ساسان صوفی، عزیز کنگرلو، رحیم پورمند، مصطفی اسماعیلی، مسعود ابراهیم پور، محمد محمد نژاد، شیرزاد حسن‌زاده، سامان قادر پور، هیوا رحمن نژاد، آرش محموزاده، رامین عباسی و شبنم مسروری برعهده دارند.

علاوه بر بخش‌های رقابتی، در بخش جنبی یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران نیز گروه‌هایی از مناطق مختلف ایران حضور خواهند داشت و به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران توسط موسسه فرهنگی هنری شاور و به دبیری حسن حسن زاده و دبیری اجرایی ناصح بهرام بیگی از ۱۰ تا ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن یادمان شهدای شیمیایی ۷ تیر سردشت برگزار می‌شود.

