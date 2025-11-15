خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قائم مقام دبیر و دبیر اجرایی جشنواره ایثار منصوب شدند

قائم مقام دبیر و دبیر اجرایی جشنواره ایثار منصوب شدند
کد خبر : 1714151
لینک کوتاه کپی شد.

محمد کرم اللهی دبیر دومین جشنواره ملی فیلم ایثار در احکامی دو مدیر ستادی جشنواره را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار، محمد کرم اللهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیر جشنواره در احکامی «محمدلارتی» و «سعید نجفیان» را به ترتیب به عنوان قائم مقام دبیر و دبیر اجرایی جشنواره منصوب کرد.

«محمد لارتی» کارگردان و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون عضو انجمن کارگردانان تئاتر ایران، و از مدیران هنری بوده که سابقه حضور در هیات‌های داوری و انتخاب جشنوارههای سینمایی و تئاتری را دارد. رییس اداره سینمایی بنیاد شهید، دبیر علمی وپژوهشی جشنواره‌های سینما و تئاتر و تهیه کننده حوزه‌های یاد شده از دیگر سوابق محمد لارتی است.

«سعید نجفیان» نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سینما و تلویزیون است. دبیری دو دوره جشنواره سراسری فیلم بسیج، مدیریت خانه جشنواره فیلم مقاومت در سال جاری، دبیری اجرایی جشنواره بین المللی تئاتر فجر ۱۴۰۳، دبیریچهار دوره جشنواره تئاتر سودای عشق، دبیری اجرائی سه دوره جشنواره تئاتر مقاومت وتهیه کننده رسمی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی شبکه دو سیما نیز از جمله سوابق این هنرمند محسوب می‌شود.

دومین جشنواره ملی فیلم وفیلمنامه ایثار، امسال با شعار ایران سرای امیدبا دبیری محمد کرم اللهی در چهار بخش رقابتی، مسابقه‌ی ویژه و مسابقه‌ی فیلم نامه‌نویسی به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید وامور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجانشرقی و شهرداری تبریز از ۱۵ تا ۱۸ آذرماه درشهر تبریز برگزارمی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ