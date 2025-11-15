سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد
سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی اسلامی ایران با حضور معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران از پایتخت کتاب ایران آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستادخبری سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، «آیین افتتاحیه سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» جمعه (۲۳ آبان ۱۴۰۴) با حضور محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و دبیر هفته کتاب سیوسوم و جمعی از مسئولان و مردم استان فارس در شهر اِوز به عنوان پایتخت کتاب ایران برگزار شد.
«خواندن» در حفظ فرهنگ ایران نقش بهسزایی دارد
در این آیین محسن جوادی با تقدیر از فعالیتهای انجامشده در حوزه کتاب و کتابخوانی در این شهر گفت: فعالیتهای فرهنگی و کتابخوانی در اوز مایه افتخار است و قابلیت ارائه در سطح جهان را دارد. فراموش نکنیم «خواندن» در حفظ تاریخ و فرهنگ ایران نقش بهسزایی دارد؛ ایران با خواندن باقی میماند. بخوانیم تا ایران بماند و سربلند باشد؛ بخوانیم تا نام ایران اعتلا پیدا کند.
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه ایران همیشه بلندایش را از کتاب گرفته است نه با جنگیدن، مطرح کرد: به همین دلیل نیز در هفته کتاب به اهمیت مطالعه و نیاز به کتاب تاکید میشود. خیلی خوشحالم که هفته کتاب را از «پایتخت کتاب ایران» آغاز میکنیم.
وی با اشاره به هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت رسول اکرم(ص) گفت: بنا به اعلام سازمان کنفرانس اسلامی مقرر شده تا هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت رسول اکرم(ص) برنامههای بسیار ارزشمندی برای تکریم و بزرگداشت شخصیت پیامبر بزرگ اسلام(ص) در کشورهای مسلمان برگزار شود. امسال نقطه خوبی است برای اینکه کشورهای اسلامی را حول یک محور جمع کند. امیدواریم از رهگذر کتاب و قلم، زندگی شکوهمند اسلامی را احیا کنیم.
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه پیام سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را خواند.
اوز مشعل روشن کتاب در ایران است
فروغ هاشمی؛ فرماندار شهرستان اوز نیز در این مراسم دقایقی را برای حاضران سخنرانی کرد. وی با تأکید بر جایگاه تاریخی کتاب، نقش مردمی و دولت در ترویج مطالعه و اهمیت اتحاد ملی تاکید کرد: انتخاب شهرستان اوز به عنوان پایتخت کتاب ایران نمادی از اراده جمعی برای ارتقای فرهنگ کتابخوانی است.
فرماندار شهرستان اوز با اشاره به گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در این شهر گفت: انتخاب اوز به عنوان پایتخت کتاب ایران «زیبایی معنوی» بسیاری دارد. این موفقیت بدون شک نتیجه تلاش «قطره قطره» کسانی است که از گذشته تاکنون با سخاوت دست یاریگر فرهنگ بودهاند تا امروز بتوان در این مجموعه برای گفتن داشته باشیم. ما اکنون در محضر اساتید، مسئولان، خیرین و مردم فرهنگدوست شهر حضور داریم و من از همت بلند همه این بزرگواران تشکر میکنم.
هاشمی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اتحاد ملی پرداخت و گفت: ایستادن در کنار یکدیگر در ایران بزرگ، فارغ از مذهب، قومیت یا منطقه جغرافیایی، سنتی دیرینه است که از قرنها پیش تا دوران شهدای جنگ تحمیلی معنا یافته است. کتابخوانی و فرهنگ مطالعه میتوانند محور این اتحاد باشند؛ زیرا کتاب خدا و کتاب انسان، ما را گرد هم آوردهاند تا در کنار هم بایستیم، بسازیم و بخوانیم.
وی ضمن ستایش از نگاه ریشهای مسئولان به فرهنگ، به قدردانی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استادان فرهیخته استان و همه مسئولان همراه جامعه فرهنگ، ادب و دانش پرداخت. هاشمی گفت: هر جا که مطالعه و کتابخوانی رونق یافته است، افراد از سیاستمدار و پزشک گرفته تا معلم و خانهدار توانستهاند دانایی بیشتری کسب کنند و عملکرد بهتری داشته باشند.
فرماندار اوز در بخش پایانی سخنران خود دو عنصر «کتاب» و «عشق» را برای شهر اوز بسیار مهم دانست و گفت: شهری که این دو را جدی گرفته و با توان، تخصص و همت فرهیختگان مسیر خود را پیموده، امروز به این جایگاه کنونی رسیده است. یکی از ویژگیهای برجسته اوز، استمرار فعالیتهای ترویجی کتابخوانی در این شهر است. فعالیتهایی که با مشارکت دولت و مردم و ابتکارات فرهنگی همچون مکتبخانههای سنتی، کتابخانه زندان و طرحهای محلهای شکل گرفتهاند. توجه به خیرین محلی، تعامل فرهنگی مردمی، محوریت کتاب و مطالعه و تلاش برای ادبیسازی فضای فرهنگی شهر از اصول مهم فرهنگی اوز به شمار میرود.
هاشمی در پایان اشاره کرد: اوز نه تنها برای استان فارس، بلکه برای سراسر کشور نماد تلاشی فرهنگی کوچک اما اثرگذار است و این افتخاری ملی محسوب میشود. کتاب و عشق دو عنصر پیشران این حرکتاند. اکنون اوز باید این عنوان را به فرصتی تبدیل کند تا نه تنها کتابخوانی را در سطح محلی ارتقا دهد، بلکه زمینه گردشگری ادبی، نگاه ملی و تعامل فرهنگی را نیز گسترش دهد.