به گزارش ایلنا، کنفرانس بین‌المللی «آینده جهان و مسائل نوین فلسفی» توسط دانشگاه تبریز (ایران) و رایزنی فرهنگی ایران دراتریش (خانه حکمت ایرانیان، وین) سازمان‌دهی شده، با حضور هم‌زمان شماری از چهره‌های فلسفه برگزار می‌شود.

سخنرانان این مراسم عبارت‌اند از: اسلاوی ژیژک (اسلوونی)، فرانک رودا (آلمان)، جرمی شیرمور (بریتانیا)، غلامرضا اعوانی (ایران)، دونالد گیلیس (بریتانیا)، رابرت هانا (آمریکا)، موریس همینگتون (آمریکا)، راسل اسبریگلیا (آمریکا)، توماس باوئر (اتریش)، توماس هاینشو (اتریش) و حسین دباغ (ایران).

سخنرانان در این مراسم؛ نحوه مواجهه فلسفه با موضوعاتی چون بحران زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی، فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی، کرامت انسانی و جهان‌وطنی و آینده‌های فلسفی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

این کنفرانس در قالب سخنرانی‌های زنده برگزار می‌شود و دسترسی رایگان برای عموم علاقه‌مندان از سراسر جهان از طریق لینک اتصال به تالار مجازی کنفرانس فراهم است. این رویداد فرصتی برای گفت‌وگوی مستقیم با متفکران پیشرو درباره آینده جهان و شکل‌دهی به آینده فلسفه است. ضمناً مقالات برگزیده این کنفرانس به‌صورت ویژه‌نامه در مجله دو زبانه پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز که از مجلات ممتاز و بین المللی فلسفه در ایران است، منتشر خواهد شد.

رضا غلامی، رایزن فرهنگی ایران در اتریش و رئیس خانه حکمت ایرانیان، وین در این‌باره اظهار داشت: وین به‌عنوان پایتخت گفت‌وگوی اندیشه‌ها، در کنار دانشگاه بزرگ تبریز، میزبان فکری این رویداد است. از اهتمام ویژه دانشگاه تبریز که از گذشته یکی از کانون‌های اصلی فلسفه در ایران بوده است، صمیمانه قدردانی می‌کنیم. حضور هم‌زمان این جمع ارزشمند از فیلسوفان ومحققان برجسته ایران و جهان، نه تنها این کنفرانس را در روز جهانی فلسفه به یکی از مهم‌ترین رویدادهای فلسفی سال ۲۰۲۵ تبدیل کرده است بلکه ایران را در مرز گفتگوهای جهانی فلسفه قرار داده و جریان فلسفه را با طرح مسائل حیاتی جدید زنده‌تر می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت لینک دسترسی به کنفرانس به وب‌سایت دانشگاه تبریز یا وب‌سایت خانه حکمت ایرانیان در وین مراجعه نمایند.

https://literature.tabrizu.ac.ir/en

https://wisdomhouse.at

انتهای پیام/