شب خاطره عملیات سوسنگرد؛ بازخوانی یک حماسه ماندگار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بیستمین ویژه برنامه شب خاطره به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد حماسه شکستن حصر و آزادسازی سوسنگرد به همت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با همکاری مجمع جهاد و شهادت جبهه سوسنگرد و با حضور فرماندهان و پیشکسوتان عملیات سوسنگرد و خانواده‌های معظم ایشان در سالن همایش‌های خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

سردار سرتیپ پاسدار «محمد جعفر اسدی» از فرماندهان دفاع مقدس در این مراسم با بیان اینکه عملیات سوسنگرد مثل جنگ بدر بود، اظهارداشت: نابرابری‌ها و تازه شروع شدن دفاع و ایستادگی مردانه از شاخص‌های مهم دو نبرد سوسنگرد و بدر است که این دو را با هم مشابه می‌کند.

وی ادامه داد: از آذربایجان تا مشهد، از جنگل شمال تا فارس و بوشهر در سوسنگرد رزمنده داشتیم که همه آمدند امتحان دادند و رفتند، شهید شده‌ها که سعادتمند شدند و مانده‌ها وظیفه دارند خاطرات را تعریف کنند تا اثبات مظلومیت مردم و خباثت دشمنان مردم در تاریخ ثبت شود.

اسدی با اشاره به این مبنای حضرت امام که آنچه داریم از محرم و صفر است، افزود: از خون شهداست که عزت و بقای ما رقم خورده و امام فرمودند بکشید ما را، قوی‌تر می‌شویم و امروز در جنگ ۱۲ روزه دیدیم و دنیا هم تماشاچی بود که آن خون‌های پاکی که دادیم، ثمر بخشید و در برابر آن همه دشمن پیروز میدان شدیم.

وی در پایان با اشاره به این کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی که به قله بسیار نزدیک هستیم، ادامه داد: خواهید دید خون شهدا جنگ ۱۲ روزه چه خواهد کرد و قطعا خدا از خون پاکان، کودکان و زنان مظلوم در ایران و غزه و لبنان و یمن نخواهد گذشت و دشمن به دست مومنین مجازات خواهد شد.

سردار سرتیپ دوم بسیجی «مهدی امیریان» مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در این مراسم با اشاره به خاطره سال قبل خود از مراسم معارفه به عنوان مدیرعامل موزه، اظهار داشت: در جلسه ه‍یئت امنا موزه که به ریاست سپهبد شهید محمد باقری در همین ساختمان برگزار شد، بعد از اهدای حکم از طرف ایشان، یکی از توصیه‌های موکدشان برگزاری مراسم شب‌های خاطره هر دو هفته یکبار بود و بر روی برگزاری این برنامه‌ها برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس خیلی تاکید کردند.

وی با اشاره به ماموریت حفظ و نشر آثار دفاع مقدس، شب خاطره را یک ماموریت در این راستا دانست و در پایان با تاکید بر اینکه در روایت دفاع مقدس نیازمند عمق بخشی هستیم، افزود: ما برای نسل جدید باید درباره اینکه قهرمانان دفاع مقدس چه کردند و عملکردشان چه بوده بیشتر بگوییم و مثل گذشته تنها به بیان اینکه چه کسانی بودند نپردازیم، چراکه همین چه کردها است که در تاریخ و ذهن‌ها ماندگار می‌ماند و عمق می‌بخشد.

سردار «قاسم سلطان آبادی» از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و از حاضران در حماسه آزادسازی سوسنگرد در این مراسم با اشاره به اینکه آن زمان مسئول آموزش پایگاه منتظران شهادت در اهواز بود، اظهار داشت: مندواج مطلع شدم قرار است یک مداح معروف در مسجد جامع سوسنگرد برنامه دعا و مناجات اجرا کند، فلذا با خودروی شخصی از اهواز به سوسنگرد رفتم و آنجا مهمان همشهریان شیرازی خودم شدم.

وی افزود: در سوسنگرد علاوه بر نیروهای بومی، بچه‌های شیراز و کازرون، تبریز و هویزه و بچه‌های ژاندارمری بودند.

سلطان آبادی ادامه داد: سوسنگرد یکی از سه محور و اصلی‌ترین محور دست‌یابی ارتش بعث به اهواز است که از چزابه تا اهواز را به راحتی طی کنند.

وی افزود: مسیر حفیر و طلائیه و مسیر خرمشهر به مراتب مشکلات دسترسی دارند اما مسیر سوسنگرد هم بواسطه اینکه صددرصد عرب‌نشین است و هم هموارتر محور اصلی محاصره اهواز قرار گرفت.

سلطان آبادی ادامه داد: از یک طرف حماسه سوسنگرد و از طرف دیگر حماسه شهید غیور اصلی مانع از محاصره اهواز شد.

وی گفت: ارتش بعث ابتدا اقدام به محاصره شهر کرد و از همه طرف تانک‌ها هجوم آورند، سه روز مقاومت از داخل شهر با سخت‌ترین شرایط و انتقال مردم شهر از طریق رودخانه به بیرون پر از داستان و سختی‌هایی بود که هر لحظه‌اش سراسر حماسه بود.

سلطان آبادی با بیان اینکه شهید تجلایی که فرمانده نیروهای تبریز بود از طریق تلفن پاسگاه ژاندارمری با تبریز ارتباط برقرار کرد و از طریق تبریز به داماد حضرت امام ماجرای سوسنگرد وعدم تحرک ارتش به دستور بنی صدر رسید که ایشان فرمان شکستن حصر را داد و امام خامنه‌ای به عنوان فرمانده عملیات کار را سامان داد، ارتش را وارد معرکه کرد و در کنار شهید چمران روز سوم حصر شکسته شد و سوسنگرد آزاد شد.

وی گفت: این عملیات ۵۵ روز بعد از شروع جنگ و بدون سازمان دهی خاص نیروها انجام شد، از این جهت یک حماسه و یک مدد الهی محسوب می‌شود.

در پایان این مراسم از جمعی از خانواده شهدا و جانبازان این حماسه تجلیل به عمل آمد.

