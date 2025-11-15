ارائه تخفیف ویژه در نمایشگاه بوستان کتاب همزمان با هفته کتاب

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، مؤسسه بوستان کتاب با برپایی نمایشگاه کتاب اقدام به ارائه تخفیف ۲۵ درصدی کلیه آثار موجود در فروشگاه این مؤسسه در دو قالب حضوری و اینترنتی کرده است.

این طرح تخفیف از ۲۴ آبان‌ماه تا سوم آذرماه ۱۴۰۴ برقرار خواهد بود.

کتب موجود در موضوعات گوناگون، اعم از قرآن و حدیث، فلسفه و کلام، علوم اجتماعی، تاریخ و ادیان، زبان، ادبیات و هنر، علوم کاربردی، کتب مرجع، کودک‌ونوجوان، مجموعه آثار مؤلفان، فقه و حقوق، کتب عربی، عفاف و حجاب، واژه‌نامه و فرهنگ لغات، فقهی، تاریخ معاصر، فقه پزشکی، و علوم انسانی است.

شایان ذکر است، سایت مؤسسه بوستان کتاب به‌عنوان «بزرگ‌ترین سایت فروش کتاب کشور»، دربردارنده بیش از ۴۰ هزار عنوان کتاب از قریب به ۲۰۰ ناشر است.

علاقه‌مندان به حوزه کتاب و کتاب‌خوانی برای بهره‌مندی از تخفیف مذکور، می‌توانند به فروشگاه‌های مؤسسه بوستان کتاب یا به نشانی اینترنتی این مؤسسه به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

