فراخوان جایزه ملی ارتباطات و رسانه «اثر» منتشر شد
فراخوان جایزه ملی ارتباطات و رسانه «اثر» با هدف تقویت پیوند میان اندیشه، رسانه و سیاستگذاری در کشور، منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جایزه ملی ارتباطات و رسانه «اثر» به همت خانه اندیشهورزان و با هدف تقویت پیوند میان اندیشه، رسانه و سیاستگذاری در کشور، رونمایی شد.
جایزه ملی «اثر» با مأموریت شناسایی و معرفی جریانها و کنشگرانی برگزار میشود که توانستهاند ایدهها و پژوهشهای سیاستی را به زبان رسانه و گفتوگوی اجتماعی ترجمه کنند و در ارتقای تصمیمسازی عمومی نقشآفرین باشند.
در جایزه ملی ارتباطات و رسانه، اندیشکدهها، رسانهها و خبرنگاران کشور میتوانند با ارائهی آثار، گزارشها و روایتهای خود از تجربههای اثرگذاری در عرصهی سیاستپژوهی و ارتباطات عمومی شرکت کنند.
فراخوان رسمی نخستین دورهی جایزه از ۱۵ آبانماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۵ آذرماه ادامه دارد.
اطلاعات بیشتر در صفحه جایزه اثر:
https://iranthinktanks.com/asarnationalprize/