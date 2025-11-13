خبرگزاری کار ایران
فراخوان جایزه ملی ارتباطات و رسانه «اثر» منتشر شد

فراخوان جایزه ملی ارتباطات و رسانه «اثر» با هدف تقویت پیوند میان اندیشه، رسانه و سیاست‌گذاری در کشور، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جایزه ملی ارتباطات و رسانه «اثر» به همت خانه اندیشه‌ورزان و با هدف تقویت پیوند میان اندیشه، رسانه و سیاست‌گذاری در کشور، رونمایی شد. 

جایزه ملی «اثر» با مأموریت شناسایی و معرفی جریان‌ها و کنشگرانی برگزار می‌شود که توانسته‌اند ایده‌ها و پژوهش‌های سیاستی را به زبان رسانه و گفت‌وگوی اجتماعی ترجمه کنند و در ارتقای تصمیم‌سازی عمومی نقش‌آفرین باشند. 

در جایزه ملی ارتباطات و رسانه، اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و خبرنگاران کشور می‌توانند با ارائه‌ی آثار، گزارش‌ها و روایت‌های خود از تجربه‌های اثرگذاری در عرصه‌ی سیاست‌پژوهی و ارتباطات عمومی شرکت کنند. 

فراخوان رسمی نخستین دوره‌ی جایزه از ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۵ آذرماه ادامه دارد. 

اطلاعات بیشتر در صفحه جایزه اثر: 

https://iranthinktanks.com/asarnationalprize/

