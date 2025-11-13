فراخوان جایزه ملی ارتباطات و رسانه «اثر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، جایزه ملی ارتباطات و رسانه «اثر» به همت خانه اندیشه‌ورزان و با هدف تقویت پیوند میان اندیشه، رسانه و سیاست‌گذاری در کشور، رونمایی شد.

جایزه ملی «اثر» با مأموریت شناسایی و معرفی جریان‌ها و کنشگرانی برگزار می‌شود که توانسته‌اند ایده‌ها و پژوهش‌های سیاستی را به زبان رسانه و گفت‌وگوی اجتماعی ترجمه کنند و در ارتقای تصمیم‌سازی عمومی نقش‌آفرین باشند.

در جایزه ملی ارتباطات و رسانه، اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و خبرنگاران کشور می‌توانند با ارائه‌ی آثار، گزارش‌ها و روایت‌های خود از تجربه‌های اثرگذاری در عرصه‌ی سیاست‌پژوهی و ارتباطات عمومی شرکت کنند.

فراخوان رسمی نخستین دوره‌ی جایزه از ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۵ آذرماه ادامه دارد.

اطلاعات بیشتر در صفحه جایزه اثر:

https://iranthinktanks.com/asarnationalprize/

انتهای پیام/