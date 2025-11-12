سروده افشین علاء به مناسبت تولد نیما یوشیج

به گزارش ایلنا، شعر «در کوچه‌های یوش» به شرح زیر است:

خسته‌ام از این خیابان‌های شیک

خانه‌های سرد خالی از "تلیک"

هیچ دستی در خیابان‌های شهر

توی مشت من نمی‌ریزد "ولیک"

لهجه‌ی گنجشک‌ها ماشینی است

فرق دارد با صدای جیک‌جیک

هیچ می‌دانی چه می‌خواهد دلم؟

آه مادر آه مادر "بشته‌زیک"

تو مرا با خود ببر یک جای دنج

که فقط من باشم وبوی برنج

من دلم در یوش، توی کوچه‌هاست

تا بپرسد خانه‌ی نیما کجاست؟

من دلم در پشت آن کوهی‌ست که

گله‌ی مهدی‌قلی آنجا رهاست

من خودم اینجایم اما قلب من

توی ده در خانه‌ی خیرالنساست

کاش می‌شد ساده‌تر صحبت کنید

من دلم از بچه‌های روستاست

دوست دارم گم شوم در دره‌ها

دوست باشم با تمام بره‌ها

*تلیک: نوعی زیرانداز مازندرانی است

*ولیک: میوه‌ای جنگلی، شاید زالزالک وحشی

*بشته‌زیک: نوعی شیرینی محلی مازندرانی

