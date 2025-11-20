خبرگزاری کار ایران
کتاب «شوق پرواز» منتشر شد

مجموعه شش جلدی «شوق پرواز» اثر رضا فرهادیان به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، مجموعه شش جلدی «شوق پرواز» اثر رضا فرهادیان در مؤسسه فرهنگی - تربیتی توحید تهیه و به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید. 

تعلیم و تربیت موضوع جهانی است که هر نظام فکری به فراخور مبانی آن، در کنار آموزش و انتقال دانش، برنامه‌هایی برای تربیت آموزش در نظر می‌گیرد. امروزه آموزش و پرورش بیش از هر عرصه دیگری، نیاز به رشد و شکوفایی دارد و وجود برنامه تربیتی و پرورشی مدوّن، می‌تواند این رشد و بالندگی را تضمین کند. اگرچه اقدامات مهمی در زمینه آموزش صورت پذیرفته است، موضوع تربیت و پرورش همچنان نیازمند کار، برنامه و توجه بیشتری برای تهیه زیرساخت‌های آن است، لذا باید در کنار دستاوردهای آموزشی به امور پرورشی نیز توجه کرد تا به طراحی و ارائه راه‌های بهبود و پیشرفت سیستم پرورشی و تربیتی نظام آموزش و پرورش کشور بیانجامد. 

این کتاب با هدف نهادینه‌سازی ارزش‌های دینی و اخلاقی در دانش‌آموزان بر اساس طرح «نهادینه‌سازی ارزش‌های اسلامی» نوشته شده و با بهره‌گیری از تجربه‌های مربیان و خانواده‌ها و رجوع به متون اسلامی موضوعاتی مانند معرفت خدا، شناخت امام، احترام به پدر و مادر و کنترل احساسات را به کودکان می‌آموزد. 

مجموعه حاضر، راهنمایی ساده و کاربردی برای کودکان، معلمان و والدین است تا در کنار هم ارزش‌های خوب را در زندگی روزمره تمرین و نهادینه کنند. 

عناوین برخی از فصول این مجموعه شش جلدی و اهم مباحث هر فصل عبارت است از: معرفت الهی (گفت‌وگو با خدا، شگفتی‌های آفرینش، هدیه‌های خداوند، نشانه‌های الهی)، معرفت امام (دغدغه انتظار، بهترین یادگاری، راز زندگی، پل دوستی)، کنترل خشم و زبان (قیاس سرخ، مراقبم باش، ایستگاه کنترل، مشکل بزرگ، اسرار زبان)، ادب و احترام به دیگران (درمانگر، دوستدار ادب، ادبستان، لحظه‌های انتخاب، درخت مهربان، با ارزش‌ترین فرد)، همکاری و کمک به دیگران (در کنار هم با هم بچرخیم، با هم بسازیم، به کمک هم، همه با هم، بیا با هم بیاموزیم). 

بهداشت فردی (ابزار ارزشمند، پایان خوش، آراستگی، هیولای میکروسکوپی، راز معطر)، خودکنترلی (دوربین بدن، پوشش چشم، آلبوم ذهن، آتشفشان خشم، ایستگاه‌های کنترل،)، حجاب (پوشش زیبا، حفاظ مطمئن، ارزنده‌ترین زینت، بانوان موفق، علائم هشدار)، نظم و برنامه‌ریزی درسی (ظرف ذهن، تعادل و موفقیت، گام به گام تا پیروزی، از رؤیا تا حقیقت، هرچه بکاری همان را درو می‌کنی) عناوین برخی دیگر از فصول مجموعه حاضر است. 

علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

