پایان کار نهمین جشنواره هنری فانوس و هفتمین جشنواره فعالان دفاع مقدس در فضای مجازی استان تهران
آیین اختتامیه نهمین جشنواره هنری «فانوس» و هفتمین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی ویژه استان تهران، با حضور مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جمعی از مسئولان فرهنگی و رسانهای برگزار شد. در این مراسم، بر اهمیت نقش هنر و فناوریهای نوین در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جدید تأکید شد و از برگزیدگان رشتههای مختلف تجلیل به عمل آمد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، آیین اختتامیه نهمین جشنواره هنری فانوس و هفتمین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی ویژه استان تهران امروز (سهشنبه) با حضور سردار بسیجی «مهدی امیریان» مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، «علیرضا عسگری» معاون فرهنگ و ارتباطات موزه، سرهنگ پاسدار «احسان راستی» معاون فضای مجازی و فناوریهای نوین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت و سرهنگ «سید مجید جوشقانی» معاون طرح، برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد.
در ابتدای این مراسم سردار امیریان ضمن عرض خیرمقدم به حضار اظهار داشت: این موزه در مأموریت خود با بخشهای تالارهای هشتگانه، سراسرنمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ونمایشگاه در لباس سربازی وظیفه ذاتی خود را انجام میدهد که با اولویت جوانان و نوجوانان است، اما وظیفه اداره حفظ و نشر آثار استان تهران را هم به عهده دارد و چنین جشنوارههایی که در آن صحبت از اهمیت زبان هنر، بستر و امکان فضای مجازی و فناوریهای نوین است برای ما دارای اهمیت بسزایی است.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود: این جشنواره بهانه است برای اثبات این که ما هم نسبت به این ابزار مهم (فضای مجازی) حساسیت داریم و در این حوزه پیگیر هستیم و معتقدیم همانطور که این معارف باید به نسل بعد منتقل شود، این انتقال باید به دست نسل جدید باشد که ماندگاری بالاتری داشته باشد.
سردار امیریان با بیان اینکه این دو اختتامیه حاکی از اهمیت موضوعاتشان است، ادامه داد: چون اساسا تاریخ بی رحم است و ماهیت آن فراموشی است، وقتی یک انسان ضرب در زمان شود فراموشی به سراغش میآید، اینجاست که نقش فضای مجازی اهمیت پیدا میکند. فراموشی گاهی راهی ندارد و ما باید جلوی آن را بگیریم، اما تهدید دیگر تحریف است، بویژه در دفاع مقدس که برای مقابله با تحریف و فراموشی نیازمند تولید درست است و نوع انتقال هم مهم است که در بستر هنر و فناوریهای نوین باید انجام شود.
وی در ادامه با بیان اینکه نقش بازی و بسترهای فضای مجازی را نمیتوان حذف کرد و نادیده گرفت، گفت: نمیتوان توانمندی یک کار تصویری چند ثانیهای قوی را نادیده بگیریم یا یک کار سینمایی و... که کار چندین ساعت سخنرانی و کلاس را میکند و به اثربخشی تولیدات ضریب میدهد. ما با کمک فعالان فضای مجازی موظف به ارتقای این بستر برای تولید هستیم چراکه چراغ این دو موضع باید روشن بماند و ارتقا یابد؛ شهدا بهترین هستند و باید بهترین کار را برایشان انجام دهیم.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید کرد: باید از این ابزار به درستی استفاده شود، اما در محتوا در کنار «که بودها» باید «چه کردها» را هم بگوییم. چرا حاج قاسم، تهرانی مقدم و حاجی زادهها را دوست داریم، چون اتفاق جنگ ۱۲ روزه و حمله رژیم صهیونی گوشهای از چه کردهای حاجی زادهها، حاج قاسمها و تهرانی مقدم را به ما نشان داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چه کردها قابل الگوگیری هستند و بهترین بستر برایشان فضای مجازی و هنر است، فردا در فضای مجازی باید کاربردیتر بهتر و دقیقتر با مهارت بالاتر اقدام کنیم.
در ادامه سرهنگ راستی با اشاره به اینکه در آموزههای اسلامی بخصوص مذهب تشیع مولفه زمان مهم است، اظهار داشت: در احکام حکم تغییر نمیکند، اما مصداق احکام تابع زمان است و مصداق اینکه قرآن حکم کرده «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةࣲ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَیۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّکُمۡ» را باید تابع زمان دانست و پرسید مصداق امروز ابزار جنگی چیست؟
رئیس سازمان فضای مجازی و فناوریهای نوین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت افزود: در دفاع مقدس هشت ساله مصداقها مشخص است، امروز هوش مصنوعی، رسانه، فضای مجازی و... به آن افزوده شده و اگر عقب بمانیم زیر پای فناوری له و لگد مال میشویم.
سرهنگ راستی مرد زمان خود بودن در کلام امیرالمومنین (ع) را از همین مقوله دانست و افزود: زمانی ابزار سخنرانی در تلویزیون جواب میداد، اما امروز یک موشنگرافی چند ثانیهای کار سخنرانی یک ساعته را انجام میدهد، در واقع هدف همان است ابزار متفاوت شده است.
رئیس سازمان فضای مجازی و فناوریهای نوین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به دلایل عدم موفقیت نسبی ما در فضای مجازی گفت: رصدها میگوید عده ما در فضای مجازی به عنوان نیروهای سفید بیش از نیروهای سیاه است، حجم تولید محتوا هم بیشتر از نیروهای سیاه است، اما این حرکت هدفمند نیست، ساختار و محتوا سازمان واحد ندارد. دیدهبان و فرمانده با سازماندهی واحد ندارد.
وی گفت: در روششناسی هر اقدام فرهنگی باید شش مرحله «رصد، تحلیل، طرحریزی، تولید، انتشار و بازخوردگیری» را طی کند که در این میان وضعیتسنجی و ذائقهسنجی مخاطب هم مهم است.
رئیس سازمان فضای مجازی و فناوریهای نوین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت افزود: البته ما چه پیامی به چه مخاطبی با چه رسانهای منتقل میکنیم، این را باید سرلوحه قرار دهیم.
سرهنگ راستی بهرهگیری از زبان هنر را در ارسال پیام به مخاطب مهم دانست و افزود: هنر، زبان جهانی است و با ابزار هنر و رسانه نوین و سازماندهی موفقیت پیشرو خواهد بود. اصلیترین عامل عدم موفقیت نسبی ما، نداشتن همین سازماندهی و حکمرانی درست است. چون در جنبههای دیگر تولیدکننده، منتشرکننده، هنرمندها، فعالان بسترها به خوبی حضور دارند، لذا بطور خلاصه باید کار برای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در عرصه فناوری نوین و فضای مجازی را ساختارمند و سازماندهی شدهتر کنیم.
در پایان از برگزیدگان این جشنواره ها تقدیر شد.
برگزیدگان نهمین دوره جشنواره هنری فانوس ویژه استان تهران به شرح ذیل است:
فرناز مهین دهقان بخش پوستر
پریسا لطفی بخش پوستر
هدیه قدیری بخش پوستر
محسن زندی بخش نماهنگ
راحله گلشن خواص بخش انیمیشن
مهلا جوشقانی بخش انیمیشن
روهینا شفائی بخش انیمیشن
رومینا حسن پور بخش انیمیشن
کمال حاج دینی مقدم بخش تئاتر
حامد حائری بخش موسیقی
رامین جهانی بخش سرود
محمد حسن خسروجردی بخش رادیویی
سبحان حائری بخش دانش آموزی
رقیه خزایی بخش نقاشی
اسماعیل محمدی بخش بازیگری( در مجموعه مستند چشمان نجیب)
جواد قلی زاده بخش مستند
برگزیدگان هفتمین دوره جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی استان تهران به شرح ذیل است:
علی اصغر هاشمی نیا
احسان منائی راد
امیر مهدی توکلیان