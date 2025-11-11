خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی برای درگذشت همایون ارشادی

پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی برای درگذشت همایون ارشادی
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پیامی درگذشت هنرمند فرهیخته، «همایون ارشادی» را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی در متن پیام تسلیت حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی آمده است:

درگذشت هنرمند فرهیخته و ارزشمند، زنده‌یاد همایون ارشادی، موجب اندوه عمیق و خسران فراوان جامعه فرهنگی و سینمایی کشور شد. آقای ارشادی از چهره‌های ماندگار سینمای ایران بودند که با حضور مؤثر و نقش‌آفرینی‌های متمایز خود، در شکل‌گیری بخشی از خاطرات تصویری نسل‌های سینمادوست ایران عزیز سهمی درخشان داشتند و بی‌تردید، بخشی از تصویر اخلاق‌مدار و نجیب سینمای ایران در جهان، به واسطه حضور هنرمندانی چون ایشان شکل گرفته است.

نام و یاد زنده‌یاد همایون ارشادی با آثاری گره خورده است که در حافظه جمعی سینمای ایران جایگاهی ویژه یافته‌اند؛ آثاری که در آن‌ها وقار، خلوص و منش انسانی این هنرمند، به‌زیبایی در قاب تصویر ماندگار شده است.

اینجانب به نمایندگی از بنیاد سینمایی فارابی، درگذشت این چهره فرهیخته را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور و همه دوستداران فرهنگ و سینمای ایران تسلیت عرض می‌کنم و امید دارم تلاش صادقانه آن هنرمند فقید در مسیر اعتلای سینمای ایران عزیز، باقیات‌الصالحاتی برای زنده‌یاد ارشادی باشد.

