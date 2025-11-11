گسترش عدالت فرهنگی و ترویج کتابخوانی مهمترین هدف هفته کتاب

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری سی و سومین دوره هفته کتاب، کتاب صبح امروز، سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه جاری در خانه کتاب برگزار شد. در این نشست آزاده نظربلند، دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران حضور داشته و ضمن ارائه برنامه‌های مربوط به هفته کتاب به پرسش خبرنگاران پاسخ دادند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران بیان کرد: سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مجلس شورای اسلامی، کلان برنامه‌ای را ارائه کرد و هفته کتاب یکی از آن‌هاست.

ابراهیم حیدری گفت: هفته کتاب، هفته ترویج است، اساسی‌ترین کار ترویجی بر عهده رسانه و اصحاب رسانه است و از شما رسانه‌ها دعوت می‌کنیم تا کمک‌مان کنید.

او افزود: با اطلاع‌رسانی شما اصحاب رسانه تلنگری به ما و سیاست‌گذاران حوزه کتاب باشد در لایه‌های پایین جامعه، خانواده، مدرسه و دانشگاه و در لایه‌های بالاتر نهادهای سیاست‌گذار مثل سازمان مدیریت و نهادهای مالی واعتباری و شرکت‌های خصوصی که به بحث ترویجی کتاب کمک می‌کند.

حیدری گفت: سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مجلس شورای اسلامی، کلان برنامه‌ای را ارائه کرد که برای ما به‌عنوان اسناد بالادستی است و همه برنامه‌هایمان ذیل این کلان‌برنامه‌ها شکل می‌گیرد. همه این‌ها به عدالت فرهنگی ختم می‌شود و یکی از این کلان‌برنامه‌ها هفته کتاب است.

حیدری درباره تأثیر برگزاری هفته کتاب بر سرانه مطالعه کشور گفت: سیاست‌های کشورهای مختلف این است که به شکل‌های گوناگونی از صنایع فرهنگی خود حمایت کنند و کتاب نیز یکی از موارد مهم در این حوزه است. ما سال‌هاست در این زمینه حمایت کرده‌ایم.

او با اشاره به اتصال نهادهای مختلف در سال جاری اظهار کرد: اگر یک حلقه ضعیف در این چرخه وجود داشته باشد، سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند، حوزه کتاب یکی از حوزه‌های نسبتاً موفق است.

حیدری به رشد قابل‌توجه تعداد عناوین کتاب پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: این پیشرفت‌ها آمار مهمی را نشان می‌دهند.

او به فروش ۴۰ هزار نسخه کتاب در یک کتاب‌فروشی نمایشگاه خراسان شمالی اشاره کرد و افزود: نمایشگاه کتاب در شرایط اقتصادی پیچیده نیز رشد قابل توجهی داشته است به‌طوری‌که یک میلیون و ۸۰۰ هزار نسخه کتاب در همین نمایشگاه فروخته شده‌اند. چنین دستاوردهایی را نباید نادیده گرفت.

حیدری به اشکالات موجود در برخی مراحل اجرایی و زمانی اشاره کرد و گفت: اشکالات این حوزه نیازمند اصلاح و نقد است. با این حال دولت و نهادهای فرهنگی تلاش خواهند کرد تا برنامه‌های ترویجی و فعالیت‌های مرتبط با کتابخانه‌ها را گسترش دهند.

او بیان کرد: در کشوری با جمعیت میلیونی، انتشار ۱۲۰ هزار عنوان کتاب عدد کمی نیست.

مدیرعامل خانه کتاب به تغییرات گسترده در دنیا، به‌ویژه در حوزه‌های دیجیتال، اشاره کرد و گفت: نحوه ارائه و دریافت اطلاعات متحول شده است و تعریف جدیدی از کتاب و اطلاعات شکل گرفته است. از مردم، نهادها و دستگاه‌های فرهنگی درخواست می‌کنیم برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و حمایت از این روند تلاش بیشتری انجام دهند تا سایر سازمان‌ها نیز سهم خود را ایفا کنند.

۱۷ هزار برنامه در هفته کتاب

آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، گفت: در این نهاد چهار هزار و ۲۲۹ نقطه خدمت در کشور داریم که حدود ۱۷ هزار برنامه برای اجرا در هفته کتاب ۱۴۰۴ با حضور خانواده‌ها و کودکان با رویکرد گسترش و توسعه کتابخوانی برای این ایام برنامه‌ریزی شده است.

او افزود: تمام برنامه‌های این هفته در این ایام، گامی برای اهداف کلی هفته کتاب جمهوری است که امیدوارم نتیجه خوبی در مناطق محروم و بازه سنی کودک و نوجوان به دست بیاید.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی، در پاسخ به پرسش ایسنا درباره سرانه مطالعه کشور گفت: اگر قبلاً نهاد اظهارنظری داشته، اطلاعی ندارم اما در حال حاضر تحذر دارم درباره این مسئله صحبت کنم، زیرا سرانه مطالعه آیتم تک‌بعدی‌ای نیست که صرفا از اطلاعات و آمارهای نهاد کتابخانه‌های عمومی بیرون بیاید. در نهاد نهایتا آمار تعداد اعضای فعال، تعداد کتاب‌ها و تعداد کتاب‌هایی را که به امانت گرفته می‌شود، داریم. اما اینکه چقدر منجر به خواندن می‌شود، مشخص نیست. همچنین راه‌های دیگری که برای خواندن وجود دارد در اختیار نهاد نیست و اینکه ما چگونه می‌توانیم آمار مطالعه را احصا کنیم، از مسائلی است که قطعا باید مورد توجه قرار بگیرد.

نبود بودجه پایدار و دولتی برای کتابخانه‌ها

بلندنظر در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایلنا که چرا نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در افزایش تیراژ کتاب‌های داستانی تاثیری ندارد، بیان کرد: خرید کتاب نیازمند تامین بودجه است و ما سالیان سال است که با کمبود بودجه مواجه‌ایم.

او تاکید کرد: نداشتن بودجه پایدار و دولتی یکی از مسائل و مشکلات اصلی تمامی کتابخانه‌های کشور است. با این‌همه از ابتدای امسال بر اساس برنامه‌ریزی و تامین منابع مالی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نسخه کتاب را خریداری، اهدا و جمع آوری کرده و در کتابخانه‌های سراسر کشور توزیع کردیم.

بلندنظر گفت: همچنین بودجه‌های استانی را صددرصد افزایش داده و تا پایان سال امیدواریم منابع بیشتری را برای خریداری کتاب‌ها تخصیص دهیم.

او افزود: خرید کتاب‌های منتشر شده در کشور نیازمند تامین بودجه کلانی است و نهادکتابخانه‌های عمومی کشور نمی‌تواند تمامی کتاب‌ها را خریداری کند. همچنین فرآیند به‌گزینی را در خرید کتاب‌های ترجمه در نظر گرفته و بهترین ترجمه را برای کتابخانه‌ها انتخاب می‌کنیم.

