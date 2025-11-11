برگزاری نکوداشت محمد چرمشیر در تئاتر شهر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، آیین نکوداشت محمد چرم‌شیر نمایشنامه‌نویس ، مدرس و پژوهشگر تئاتر روز بیست و سوم آبان‌ماه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

حمید امجد نویسنده ، کارگردان، پژوهشگر و مدرس تئاتر و شهرام گیل آبادی کارگردان، مدرس و پژوهشگر تئاتر با همراهی ناصر آویژه از جمله افرادی هستند که در این مراسم سخنرانی می کنند.

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته خوانش نمایشنامه «روزی از زندگی یک آدم عشق پیت» به نویسندگی محمد چرم‌شیر ، کارگردانی غلامرضا عربی ، نقش خوانی آرام نیک بین، النا منتظریان، امیررضا کوشانی، پرویز گوهری، زهرا‌ مقدسی، علی حسینی، سارا سعادت‌نیا و موسیقی مهرپاد زحمتکش، محمدرضا طیبی، فریبا احمدی از دیگر بخش های مراسم نکوداشت محمد چرم شیر در تئاتر شهر است.

آیین نکوداشت محمد چرم‌شیر ساعت ۱۷:۳۰ روز جمعه بیست و سوم آبان ماه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود و ورود علاقه مندان برای حضور در این برنامه آزاد است.

انتهای پیام/