برنامه نشست و کارگاههای تخصصی جشنواره فیلم شهر
همزمان با نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم شهر، مجموعهای از ۲۱ نشست تخصصی، پنل گفتوگو و کارگاه آموزشی با محور «شهر و سینما» از ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در سالن ۱۲ پردیس سینمایی ملت برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر، این برنامهها با حضور اساتید دانشگاه، فیلمسازان، منتقدان و هنرمندان شناختهشده، تلاش دارد وجوه گوناگون «زیست شهری در سینما» را از منظر تصویر، روایت، موسیقی و فرهنگ شهری بررسی کند.
برنامه روز دوشنبه ۱۹ آبان
در نخستین روز، نشستها و کارگاهها با محورهایی چون «فرم و ترکیببندی» با حضور ایران انتظام (سیمان ری)، «موسیقی شهر» با مسعود سخاوتدوست، و «قصههای ناگفته شهر» با مارین وانهوک برگزار میشود.
همچنین در نشست «خردهفرهنگهای شهر در سینما» آروند دشتآرای و در پنل «جنگ، شهر و روایت» جلال ملکی، علی ترابی و داریوش فتحی به گفتوگو میپردازند.
در پایان روز، جلسه نقد فیلم با حضور رامتین شهبازی و مسعود سفلایی برگزار میشود.
برنامه روز سهشنبه ۲۰ آبان
دومین روز برنامهها با کارگاه عکاسی مستند اجتماعی با امیر عابدی (برج میلاد) آغاز میشود و با نشستهای «شهر در طراحی صحنه» (ایرج رامینفر)، «ظرفیتهای شهر در فیلمنامهنویسی» (جابر قاسمعلی و کاظم دانشی) و «ناهنجاریهای شهر در سینما» (قاضی محمد شهریاری، مریم معترف و بیتا موسوی) ادامه مییابد.
پایانبخش این روز نیز نقد فیلم «خانه عزیز»خ با رامتین شهبازی و امیررضا نوریپرتو است.
برنامه روز چهارشنبه ۲۱ آبان
در سومین روز، نشستهای «انتقال تجربه» با حافظ احمدی (پردیس ملت)، «سیاهیلشگر در شهر» با رضا صدیق، «تدوین و معماری» با بهرام دهقانی و «میزانسنهای شهر تهران و سینما» با حسین مهدویان و فرزاد مؤتمن برگزار خواهد شد.
در پنل شبانه «شهر و جنگ» نیز رهاب نزل و حمیده پازوکی حضور دارند.
پایانبخش جشنواره، نقد فیلم «شبهای روشن» با رامتین شهبازی و رضا صائمی است.
این نشستها از ساعت ۹ تا ۲۲ هر روز بهصورت پیاپی در باکسهای زمانی مختلف برگزار میشوند.
علاقهمندان برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبتنام در کارگاهها میتوانند به سایت رسمی جشنواره بینالمللی فیلم شهر مراجعه کنند.