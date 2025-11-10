خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برنامه نشست و کارگاه‌های تخصصی جشنواره فیلم شهر

برنامه نشست و کارگاه‌های تخصصی جشنواره فیلم شهر
کد خبر : 1711923
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، مجموعه‌ای از ۲۱ نشست تخصصی، پنل گفت‌وگو و کارگاه آموزشی با محور «شهر و سینما» از ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در سالن ۱۲ پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، این برنامه‌ها با حضور اساتید دانشگاه، فیلم‌سازان، منتقدان و هنرمندان شناخته‌شده، تلاش دارد وجوه گوناگون «زیست شهری در سینما» را از منظر تصویر، روایت، موسیقی و فرهنگ شهری بررسی کند.

برنامه روز دوشنبه ۱۹ آبان‌

در نخستین روز، نشست‌ها و کارگاه‌ها با محورهایی چون «فرم و ترکیب‌بندی» با حضور ایران انتظام (سیمان ری)، «موسیقی شهر» با مسعود سخاوت‌دوست، و «قصه‌های ناگفته شهر» با مارین وان‌هوک برگزار می‌شود.

همچنین در نشست «خرده‌فرهنگ‌های شهر در سینما» آروند دشت‌آرای و در پنل «جنگ، شهر و روایت» جلال ملکی، علی ترابی و داریوش فتحی به گفت‌وگو می‌پردازند.

در پایان روز، جلسه نقد فیلم با حضور رامتین شهبازی و مسعود سفلایی برگزار می‌شود.

برنامه روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌

دومین روز برنامه‌ها با کارگاه عکاسی مستند اجتماعی با امیر عابدی (برج میلاد) آغاز می‌شود و با نشست‌های «شهر در طراحی صحنه» (ایرج رامین‌فر)، «ظرفیت‌های شهر در فیلمنامه‌نویسی» (جابر قاسمعلی و کاظم دانشی) و «ناهنجاری‌های شهر در سینما» (قاضی محمد شهریاری، مریم معترف و بیتا موسوی) ادامه می‌یابد.

پایان‌بخش این روز نیز نقد فیلم «خانه عزیز»خ با رامتین شهبازی و امیررضا نوری‌پرتو است.

برنامه روز چهارشنبه ۲۱ آبان‌

در سومین روز، نشست‌های «انتقال تجربه» با حافظ احمدی (پردیس ملت)، «سیاهی‌لشگر در شهر» با رضا صدیق، «تدوین و معماری» با بهرام دهقانی و «میزانسن‌های شهر تهران و سینما» با حسین مهدویان و فرزاد مؤتمن برگزار خواهد شد.

در پنل شبانه «شهر و جنگ» نیز رهاب نزل و حمیده پازوکی حضور دارند.

پایان‌بخش جشنواره، نقد فیلم «شب‌های روشن» با رامتین شهبازی و رضا صائمی است.

این نشست‌ها از ساعت ۹ تا ۲۲ هر روز به‌صورت پیاپی در باکس‌های زمانی مختلف برگزار می‌شوند.

علاقه‌مندان برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبت‌نام در کارگاه‌ها می‌توانند به سایت رسمی جشنواره بین‌المللی فیلم شهر مراجعه کنند.

برنامه نشست و کارگاه‌های تخصصی جشنواره فیلم شهر

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ