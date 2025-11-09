به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در این آیین که در سالن خورشید مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، ضمن تقدیر از مجموعه عوامل سازنده این اثر اظهار کرد: این مجموعه نمایشیِ ارزشمند، روایتگر رویدادها، موقعیت‌ها و حقیقت‌های پنهان‌مانده دفاع مقدس و شهید علی‌هاشمی است؛ شهیدی مظلوم که سال‌های متمادی در محاق بی‌خبری، غربت و گمنامی‌باقی ماند.

وی با بیان اینکه همه ما در زمان پخش این مجموعه با علاقه پیگیر آن بودیم و از نزدیک شور و احساس مردم نسبت به «پسران هور» را مشاهده می‌کردیم، درباره نقش‌آفرینی بازیگران این اثر گفت: رضا ثامری، هنرمند جوان و توانمندی که در نقش شهید علی‌هاشمی‌با تلاش، دقت و ظرافتی که به‌کار بست، درخشید و توانست یاد و نام این شهید بزرگوار را در ذهن مخاطبان ماندگار کند. در کنار او نیز مجموعه‌ای از هنرمندان توانستند با هنرنمایی خود، نام و یاد شهدای عملیات خیبر را جاودانه کنند.

جبلی ادامه داد: این شهید سرافراز سال‌ها زیر سایه بی‌مهر‌ی‌ها مغفول ماند و از سرنوشت او خبری نبود اما با کشف پیکر مطهرش پس از سال‌ها مفقودالاثری و صبوری مادر، همسر، فرزندان و همرزمانش، حقیقت آشکار شد و این اثر توانست تأثیری عمیق و ماندگار بر مخاطبان برجای بگذارد.

رئیس رسانه ملی با قدردانی ویژه از مهدی جعفری کارگردان و مجتبی فرآورده، تهیه‌کننده مجموعه «پسران هور»، افزود: دغدغه‌مندی صادقانه و مقدس این عزیزان در به تصویر کشیدن شخصیت شهید علی‌هاشمی و صیانت از شأن و مقام این شهید والامقام تحسین برانگیز است و سازمان صداوسیما برای چنین دغدغه‌ای عمیقا ارزش و احترام قائل است.

جبلی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: صرفِ احساس تکلیف برای تولید آثار مرتبط با شهدا کافی نیست. هرچند پرداختن به شهدای والا مقام رسالتی میهنی و ملی است، اما با گذشت نزدیک به چهار دهه از آن دوران اکنون در روایت دفاع مقدس ۸ ساله به نوآوری، تحقیق و شجاعت بیشتری نیاز داریم. در سریال «پسران هور» تنها به شهید علی‌هاشمی‌پرداخته نشد، بلکه مظلومیت رزمندگان هور و جمعی از شهدای گمنامی‌که از شلمچه تا کردستان، جنگیدند نیز بازتاب یافته است؛ شهدایی که در سکوت و گمنامی، حماسه‌هایی جاودان آفریدند.

وی اضافه کرد: این مجموعه رزمندگان عمدتا متشکل از جوانان عرب زبان خوزستان و با محوریت قرارگاه سری نصرت و با گردآوری اطلاعات در محدوده مرزی ایران و عراق و در گستره هورالعظیم شکل گرفت و از این حیث حائز اهمیت است که سال‌ها هیچ‌کس از تاریخ و رشادت‌های آن قهرمانان گمنام سخنی به میان نیاورده و اثری بدان نپرداخته بود.

رئیس رسانه ملی با اشاره به ضرورت تبیین همه‌جانبه ابعاد جنگ تحمیلی گفت: مجموعه نمایشی «پسران هور» با شجاعتی مثال‌زدنی و مسیری عقلانی، جلوه‌هایی از جنگ را بازگو کرد که اهمیت آن هم‌سنگ عملیات های مشهور موفق مانند بیت المقدس و والفجر ۸ بود. این اثر به ما یادآوری کرد که ارزش و جایگاه عملیات خیبر، به‌هیچ‌روی کمتر از آزادسازی خرمشهر نبود. در این مجموعه مشاهده کردیم که چگونه برای نخستین‌بار رزمندگان اسلام با تدبیر و ایمان، تا کیلومترها در عمق خاک دشمن نفوذ کردند و به شناسایی پرداختند.

جبلی درباره این اثر افزود: داستان واقعی «پسران هور» فراتر از روایت زندگی شهید علی‌هاشمی، رزمندگان هورالعظیم و اقدامات اطلاعاتی منتهی‌به عملیات خیبر و بدر است و واقعیت پرافتخار دیگری را نیز ترسیم کرده که تجلی باور ملی و ایمان مردم به دفاع از سرزمینشان است. در پسران هور واقعیت اعتماد بی نظیر فرماندهان ارشد جنگ به اقوام متنوع ایرانی نمایش داده شد. قرارگاه سری نصرت و شهید علی‌هاشمی و همرزمانش مسئولیتی بسیار حساس بر عهده داشتند و حساس ترین، محرمانه ترین و شاید یکی از مهمترین مأموریت‌های جنگ به آنان و هموطنان عرب زبان خوزستانی سپرده شده بود و آنها نیز شاهکار کردند و به این ماموریت به بهترین شکل عمل کردند.

وی با اشاره به جنگ 12روزه عنوان کرد: آن نبرد کوتاه‌مدت بار دیگر انسجام و وحدت ملی را به نمایش گذاشت. اگر در دوران دفاع مقدس از عرب و بلوچ و کرد گرفته تا سایر اقوام با هر گویش و زبانی به میدان آمدند، در جنگ اخیر نیز همین همدلی و هم‌زبانی را شاهد بودیم؛ همدلی‌ای که نسل z با اقتدا به راه شهید علی‌هاشمی، آن را تداوم بخشیده است.

رئیس رسانه ملی در پایان، مجموعه نمایشی «پسران هور» را حاصل همکاری ثمربخش رسانه ملی با حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز سینمایی سوره دانست و این هم‌افزایی را مبتنی‌بر رویکرد قرارگاهی توصیف کرد و گفت: تجربه‌ای که در روند تولید این اثر رقم خورد، ماندگار و الهام‌بخش است و بی‌تردید استمرار این همکاری در مسیر اعتلای اهداف انقلاب اسلامی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در این مراسم گروه سازنده «پسران هور» با تمجید از تعهد و صبوری یکدیگر تأکید کردند که معرفی قهرمانان واقعی این سرزمین به نسل‌های جدید مؤثرترین اتفاق در تولید این اثر بوده‌است. روایت زندگی شهید علی‌هاشمی فقط بازگویی تاریخ نیست، بلکه احیای روح مقاومت و غیرت ایرانی است. این آیین با قدردانی از زحمات عوامل و تجلیل از یاد و نام شهید هاشمی‌به پایان رسید، اما پیام امید، اراده و ایمان که در «پسران هور» جاری است، بی‌تردید در ذهن مخاطبان ماندگار خواهد ماند.

