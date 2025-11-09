خبرگزاری کار ایران
فراخوان هفتمین همایش بین‌المللی صلح و حل منازعه با محوریت خشونت‌های بی‌صدا

فراخوان هفتمین همایش بین‌المللی صلح و حل منازعه با محوریت خشونت‌های بی‌صدا
کد خبر : 1711739
به همت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران هفتمین همایش بین‌المللی صلح و حل منازعه برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، دبیرخانه این همایش بین المللی فراخوان مقاله هفتمین دوره را با محوریت خشونت‌های بی‌صدا صادر کرده است.

تاریخ برگزاری این همایش ۵-۴ خرداد ۱۴۰۵ و مهلت ارسال چکیده ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ است.

علاقمندان می‌توانند چکیده‌های مقالات خود را جهت ورود به فرایند داوری به نشانی https://icpcr.ut.ac.ir/ ارسال کنند.

علی اکبر علیخانی استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و بنیانگذار این همایش طی سخنانی در مورد این همایش گفت: برگزاری سالانه همایش بین‌المللی مطالعات صلح و حل منازعه در دانشگاه تهران ساحتی برای تبادل نظر و طرح ایده‌های نو در باب مطالعات صلح و فنون و مهارت‌های حل منازعه است.

وی افزود: این همایش درصدد فراهم‌سازیِ بستری است تا صاحب‌نظران و دغدغه‌مندانِ این حوزه با رویکردهای مختلف دینی، اخلاقی، روانشناختی، جامعه‌شناختی، هنر، رسانه، حقوق بشر، محیط زیست و… دانسته‌ها و تجارب خود را به اشتراک بگذارند و به هم‌افزایی بپردازند. بنابراین، مقالات نوآورانه با چارچوب‌های نظری و روش‌شناسی گوناگون و با رویکرد کاربردی و حل مسئله، فرصت طرح در همایش حاضر را خواهند داشت.

علیخانی تصریح کرد: افتخار دارم از طرف دبیرخانه همایش بین‌المللی صلح و حل منازعه در دانشگاه تهران از تمامی استادان، پژوهشگران و علاقمندان به حوزه صلح و حل منازعه دعوت کنم با ارسال چکیده یا شرکت در نشست‌های تخصصی در هفتمین دوره این همایش شرکت فرمایند.

این استاد دانشگاه در مورد اهمیت برگزاری این همایش گفت: منطقه غرب آسیا دچار بحران‌ها، چالش‌ها و تنش‌های متعددی است و ما بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم با همفکری، گفت‌وگو و ارائه راه‌حل‌های جدید، علمی و عملی، به کاهش تنش‌ها و حل بحران‌ها کمک کنیم. هیچ راهی جز گفت‌وگو، عقلانیت و تدبیر در سایه آرامش برای حل مشکلات وجود ندارد.

وی اضافه کرد: هرگونه افراط، تفریط، تندی و خشونت نه‌تنها مشکلی حل نمی‌کند بلکه شرایط را بدتر می‌کند و به ضرر همگان خواهد بود. دستاوردی که از طریق صلح و گفت‌وگو برای تمام طرف‌ها حاصل می‌شود به مراتب بیشتر از دستاوردی است که از طریق تندروی و خشونت برای برخی طرف‌ها به دست می‌آید.

دبیر علمی همایش بین المللی صلح و حل منازعه تأکید کرد: مهمترین، ضروری‌ترین، و ارزشمندترین حوزه‌ای که باید برای آن کار و تلاش کرد تحکیم صلح و همزیستی و نفی فرهنگ خشونت و جنگ خونریزی است، لذا در صدد راه اندازی همایش بین المللی صلح و حل منازعه برآمدیم، اما همچنان که مستحضر هستید تأسیس و راه اندازی یک همایش بین المللی در موضوع صلح و حل منازعه دارای فرایندهای اداریِ طولانی و پرپیچ‌وخم است و مسولیت‌های سنگین بعدی دارد ولی به هر حال هر دستاورد مهم و مؤثر، با تحمل سختی و صرف وقت به دست می‌آید؛ ارزشمندترین و بزرگترین خدمتی است که می‌توان به ایران و جامعه جهانی داشت. هر گونه اقدام برای ترویج و تحکیم صلح، آموزش فنون و راه‌های حل منازعه و نفی خشونت هر چقدر هم کوچک و ناچیز باشد در آینده آثار بزرگ بر جای خواهد گذاشت. در کنار همایش بین‌المللی صلح و حل منازعه، دو برنامه دیگر نیز همزمان در دانشگاه تهران پی گیری شد تا این سه‌گانه یکدیگر را تکمیل کنند، نخست تأسیس مرکز مطالعات بین المللی صلح و حل منازعه و دوم تأسیس رشته مطالعات صلح و حل منازعه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا؛ که در این زمینه هم توفیقاتی حاصل شد.

علیخانی در پایان سخنانش گفت: امید می‌رود فرهیختگان و علاقمندان به موضوعات صلح و حل منازعه، با مشارکت فعال خود در این همایش به تقویت گفتمان صلح، دوستی، محبت، سعۀ صدر و رواداری کمک کنند که خیر و سعادت همگان در آن است.

