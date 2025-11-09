نقد و بررسی کتاب «تاریخ شفاهی، چیستی و چگونگی» در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب «تاریخ شفاهی، چیستی و چگونگی» تألیف حمید قزوینی روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در تالار قصرشیرین موزه برگزار خواهد شد.

در این نشست، دکتر یحیی نیازی و استاد محمد قاسمی‌پور به عنوان منتقد و عزیزالله محمدی به عنوان مجری و کارشناس، دیدگاه‌های علمی و تخصصی خود را درباره مباحث مطرح‌شده در کتاب ارائه خواهند داد.

کتاب «تاریخ شفاهی، چیستی و چگونگی» با هدف تبیین جایگاه، روش و اهمیت تاریخ شفاهی در ثبت و روایت وقایع تاریخی، به‌ویژه در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تألیف شده و از تازه های نشر آل احمد در حوزه مطالعات تاریخ‌نگاری به شمار می‌رود.

این نشست در ادامه برنامه‌های فرهنگی ـ پژوهشی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در راستای تقویت گفتمان علمی پیرامون تاریخ شفاهی و حفظ میراث مکتوب دفاع مقدس برگزار می‌شود.

