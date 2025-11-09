در نشست خبری مطرح شد؛
جنگ ۱۲ روزه محور نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت با محوریت «جنگ دوازدهروزه» و تمرکز بر سینمای مقاومت، صبح یکشنبه ۱۹ آبان در حسینیه جماران برگزار شد. دبیر جشنواره از رشد کمنظیر آثار داخلی و بینالمللی، سالانه شدن این رویداد و گسترش اکرانهای مردمی خبر داد.
جنگ ۱۲ روزه، نماد پیروزی
جلال غفاری قدیر، دبیر جشنواره با اشاره به وقایع اخیر منطقه، «جنگ دوازدهروزه» را نماد پیروزی در نبرد نابرابر با آمریکا و اسرائیل دانست و گفت: این واقعه هیمنه دشمن را در هم شکست و مسیر تاریخ منطقه را به شکل قابل توجهی تغییر داد.
غفاری با گرامیداشت یاد شهدای این رخداد، بهویژه شهید سپهبد حسین سلامی، افزود: او از حامیان همیشگی جشنواره بود و دیدگاههای ارزشمندی درباره هنر والا و سینمای مقاومت ارائه کرد که تأثیر عمیقی بر جریان هنری این رویداد داشته است.
او با تاکید بر اینکه «طوفان الاقصی» و «جنگ دوازدهروزه» دو نقطه عطف تاریخیاند، گفت: این رویدادها نشان دادند مقاومت دیگر صرفاً یک گفتمان ایدئولوژیک نیست، بلکه الگویی بازدارنده و موثر در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه محسوب میشود.
غفاری از اضافه شدن محور «جنگ دوازدهروزه» به عنوان بخش ویژه جشنواره خبر داد و افزود: از هنرمندان دعوت میشود ابعاد مختلف این واقعه را در قالب آثار فاخر سینمایی روایت کنند. سالانه شدن جشنواره، ایجاد دبیرخانه دائمی و گسترش اکرانهای استانی و مردمی از برنامههای مهم ما در این دوره است و امیدواریم روزی بتوانیم این جشنواره را در قدس شریف برگزار کنیم.
او گفت: برای نخستین بار در ایران، آثاری مختص جشنواره مقاومت تولید شده است و شرط شرکت در جشنواره، تولید آثار طی دو سال گذشته است تا آثار تازه فرصت حضور داشته باشند. روند داوری کاملاً تخصصی و مستقل انجام میشود و هیچگونه دخالتی در آن وجود ندارد.
غفاری با اشاره به رشد سینمای مقاومت گفت: با گسترش تولیدات در این حوزه، جشنواره با کمبود اثر مواجه نخواهد شد. او افزود: تلاش میکنیم با شناسایی و دعوت از هنرمندان برجسته جهانی، بهترین فیلمسازان بینالمللی را به ایران بیاوریم تا در کنار آثار داخلی، این رویداد به یک جریان جهانی بدل شود.
مثلث سینمای مقاومت
او سه ضلع اصلی سینمای مقاومت را «ملت، مقاله و موشک» معرفی کرد و گفت: همانطور که موشک برگ برنده در میدان نبرد بود، امروز نیز باید از ابزارهای موثر برای روایت دستاوردهای ملت بهره گرفت. او افزود: جوانان با الهام از رهبر انقلاب میتوانند روایتگر درست مقاومت باشند و جشنواره باید بهصورت همزمان در بخشهای مختلف کشور با مشارکت مردم برگزار شود تا همه علاقهمندان از آثار بهرهمند شوند.
غفاری با اشاره به تحول محتوایی جشنواره از دوره هجدهم گفت: از آن زمان مسئله فلسطین بهطور عینی وارد جشنواره شد و طوفان الاقصی تکانهای بزرگ در هنر ایجاد کرد. او افزود: امروز موضعگیری هنرمندان، بازیگران و کارگردانان نسبت به فاجعه غزه به یک جریان بینالمللی تبدیل شده است.
او درباره جنگ دوازدهروزه گفت: اگر ابعاد این جنگ به درستی روایت شود، ظرفیت روایت دوازدهساله خواهد داشت و این جنگ هژمونی اسرائیل و آمریکا را شکست و محاسبات آنان را بر هم زد. او افزود: پس از این جنگ بیش از ۶۰ درصد مردم کشورهای عربی با جمهوری اسلامی ایران ابراز همدلی کردند که سرمایه فرهنگی و اجتماعی بزرگی برای ملت ایران به حساب میآید.
۴۰۰ اثر داخلی
قائممقام دبیر جشنواره از ثبت نزدیک به ۴۰۰ اثر داخلی شامل مستند، فیلم کوتاه، انیمیشن و ۹۰ فیلم بلند داستانی خبر داد و گفت: این رقم رکورد جدیدی در تاریخ جشنواره است.
محمدعلی شجاعی فر گفت: همچنین «میز کشورهای مختلف» راهاندازی شده و شبکه توزیع مردمی فیلمها گسترش یافته است تا آثار در دسترس مخاطبان بیشتری قرار گیرد.
او افزود: جشنواره امسال با بیش از هزار اثر بینالمللی مواجه بوده و برخی از تولیدات خارجی نیز بهصورت اکران خصوصی نمایش داده میشوند.
قائممقام جشنواره درباره روند ثبتنام گفت: ثبت آثار از اول آذر آغاز میشود و تا سیام بهمن ادامه دارد. فیلمهای سینمایی تا بیستم اسفند فرصت ارسال دارند. افتتاحیه جشنواره هفتم اردیبهشت و اختتامیه سوم خرداد برگزار خواهد شد.
او تاکید کرد: داوری آثار مستقل و شفاف انجام میشود و سالانه شدن جشنواره به کیفیت و تنوع آثار آسیب نخواهد زد. مقاومت امروز یک مسئله جهانی است و سینمای این حوزه در حال گسترش است و توانسته جریانسازی فرهنگی و هنری قابل توجهی ایجاد کند.
رژیم صهیونیستی له شد
در ادامه این نشست، تابلوی نقاشی شهید محمود باقری اثر حسن روحالامین به فرزند این شهید اهدا شد تا یاد و خاطره شهدای مقاومت در جشنواره زنده نگه داشته شود.
سپس فرزند سردار شهید حاج محمود باقری گفت: رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه له شد. پدر شهیدم گفته بود زمانی برای پرتاب یک موشک وابسته به بیگانه بودیم، امروزه پرتاب موشک محلی از اعراب ندارد.
او افزود: خوشبختانه دانش موشکی و تکنولوژی و دستاوردهایمان در این زمینه به حدی توسعه داشته که دیگر نیازی به بیگانگان نداریم و به راحتی در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی را شکست دادیم.