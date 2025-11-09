آغاز رویداد فرهنگیآموزشی «از نیمکت تا خاکریز» در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
رویداد فرهنگیآموزشی «از نیمکت تا خاکریز» ویژه مدارس شهر تهران، همزمان با هفته دانشآموز در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، این رویداد صبح روز ۱۸ آبانماه ۱۴۰۴ با حضور مربیان پرورشی مدارس منطقه ۲ شهر تهران در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آغاز بهکار کرد.
این برنامه با هدف آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار، مقاومت و هویت ملی طراحی شده و شامل اجرای تئاتر با محوریت دفاع مقدس بهویژه «دفاع مقدس ۱۲ روزه»، بازدید از تالارهای هشتگانه موزه و برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری متنوع است.
در نخستین روز برگزاری، مربیان پرورشی ضمن آشنایی با بخشهای مختلف موزه، از آثار مرتبط با نقش نوجوانان در دوران دفاع مقدس بازدید کردند و شاهد اجرای نمایشی با موضوع دفاع مقدس و بهویژه دفاع مقدس ۱۲ روزه بودند که بخشی از مفاهیم ایثار، مقاومت و اقتدار ملی را در قالب هنر به تصویر کشید.
این رویداد به همت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تا ۲۸ آبانماه ادامه خواهد داشت و هر روز میزبان گروههای جدیدی از دانشآموزان خواهد بود.
شایان ذکر است؛ رویداد فرهنگیآموزشی «از نیمکت تا خاکریز» با هدف آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار، مقاومت و دستاوردهای دوران دفاع مقدس از ۱۸ تا ۲۸ آبانماه ۱۴۰۴ در موزه برگزار میشود.
بر اساس زمانبندی اعلامشده، دانشآموزان پسر در روزهای ۱۹.۲۱، ۲۵ و ۲۷ آبان و دانشآموزان دختر در روزهای ۲۴.۲۶ و ۲۸ آبان، در ساعات ۹ تا ۱۲ صبح میهمان موزه خواهند بود.
علاقهمندان برای حضور گروهی مدارس در این برنامه میتوانند جهت هماهنگی با شماره ۰۹۱۹۲۰۳۰۵۵۳ (آقای عبدی) تماس حاصل فرمایند.