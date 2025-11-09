به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، طی دیدارهایی با وزرای گردشگری و فرهنگ کشورهای مختلف، توسعه دیپلماسی گردشگری، تقویت پیوندهای فرهنگی و افزایش تبادلات مردمی و علمی را محور گفت‌وگوها قرار داد.

صالحی‌امیری در این دیدارها با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد ایران در زمینه میراث‌فرهنگی، تمدنی و طبیعی، تصریح کرد: ایران با دارا بودن تنوع فرهنگی، اقلیمی و تاریخی کم‌نظیر، آمادگی دارد در مسیر گسترش همکاری‌های گردشگری، میراثی، صنایع‌دستی و پژوهشی با کشورهای دوست و همکار، گام‌های مؤثری بردارد.

وی با تاکید بر اینکه تبادل گردشگر میان ایران و بسیاری از کشورهای منطقه هنوز در سطح مطلوب نیست، گفت: چهره واقعی، زیبا و فرهنگی ایران باید بیش از پیش برای مردم جهان شناخته شود. ما آماده میزبانی از گردشگران کشورهای مختلف هستیم و در عین حال، زمینه اعزام تورگردانان و فعالان گردشگری ایرانی به این کشورها را فراهم خواهیم کرد.

در جریان این دیدارها، مقامات کشورهای اندونزی، چین، هند، عراق، تاجیکستان، ارمنستان و ازبکستان نیز با استقبال از پیشنهادات ایران، بر تمایل خود برای تقویت روابط دوجانبه در حوزه‌های گردشگری، تبادل دانشجو و استاد، همکاری‌های موزه‌ای و پژوهشی و همچنین حضور فعال در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران تاکید کردند.

وزرای حاضر در گفت‌وگوها، ایران را کشوری با جاذبه‌های غنی فرهنگی، تاریخی و طبیعی توصیف کرده و اعلام کردند که توسعه روابط گردشگری با تهران می‌تواند به تعمیق روابط مردم‌محور و گسترش شناخت متقابل ملت‌ها بینجامد.

در پایان، صالحی‌امیری ضمن دعوت رسمی از همتایان خود برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران، بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای اجرای طرح‌های مشترک آموزشی، پژوهشی و میراثی از طریق نهادهایی چون پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری تاکید کرد.

انتهای پیام/