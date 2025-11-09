خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توسعه دیپلماسی گردشگری ایران در ریاض/ رایزنی صالحی‌امیری با مقامات ارشد کشورهای عضو سازمان جهانی گردشگری

توسعه دیپلماسی گردشگری ایران در ریاض/ رایزنی صالحی‌امیری با مقامات ارشد کشورهای عضو سازمان جهانی گردشگری
کد خبر : 1711589
لینک کوتاه کپی شد.

در حاشیه بیست‌وششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد که در ریاض برگزار می‌شود، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴، در سلسله دیدارهایی جداگانه با وزرای گردشگری و فرهنگ چندین کشور از جمله اندونزی، چین، هند، عراق، تاجیکستان، ارمنستان و ازبکستان بر ضرورت گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌ گردشگری تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، طی دیدارهایی با وزرای گردشگری و فرهنگ کشورهای مختلف، توسعه دیپلماسی گردشگری، تقویت پیوندهای فرهنگی و افزایش تبادلات مردمی و علمی را محور گفت‌وگوها قرار داد.

صالحی‌امیری در این دیدارها با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد ایران در زمینه میراث‌فرهنگی، تمدنی و طبیعی، تصریح کرد: ایران با دارا بودن تنوع فرهنگی، اقلیمی و تاریخی کم‌نظیر، آمادگی دارد در مسیر گسترش همکاری‌های گردشگری، میراثی، صنایع‌دستی و پژوهشی با کشورهای دوست و همکار، گام‌های مؤثری بردارد.

وی با تاکید بر اینکه تبادل گردشگر میان ایران و بسیاری از کشورهای منطقه هنوز در سطح مطلوب نیست، گفت: چهره واقعی، زیبا و فرهنگی ایران باید بیش از پیش برای مردم جهان شناخته شود. ما آماده میزبانی از گردشگران کشورهای مختلف هستیم و در عین حال، زمینه اعزام تورگردانان و فعالان گردشگری ایرانی به این کشورها را فراهم خواهیم کرد.

در جریان این دیدارها، مقامات کشورهای اندونزی، چین، هند، عراق، تاجیکستان، ارمنستان و ازبکستان نیز با استقبال از پیشنهادات ایران، بر تمایل خود برای تقویت روابط دوجانبه در حوزه‌های گردشگری، تبادل دانشجو و استاد، همکاری‌های موزه‌ای و پژوهشی و همچنین حضور فعال در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران تاکید کردند.

وزرای حاضر در گفت‌وگوها، ایران را کشوری با جاذبه‌های غنی فرهنگی، تاریخی و طبیعی توصیف کرده و اعلام کردند که توسعه روابط گردشگری با تهران می‌تواند به تعمیق روابط مردم‌محور و گسترش شناخت متقابل ملت‌ها بینجامد.

در پایان، صالحی‌امیری ضمن دعوت رسمی از همتایان خود برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران، بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای اجرای طرح‌های مشترک آموزشی، پژوهشی و میراثی از طریق نهادهایی چون پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ