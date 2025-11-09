«پلان آخر بازی» در بخش مسابقه دو جشنواره جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «پلان آخر بازی» به نویسندگی و کارگردانی پیمان شاهبد، در ادامه پخش جهانی خود، به بخش رقابتی سی و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی خیرونا در اسپانیا و سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی رباط در مراکش راه یافت.

جشنواره بین‌المللی خیرونا Girona، از سال ۱۹۸۹ با هدف پرورش استعدادها و خلاقیت‌های هنری، ترویج آثاری با ارزش‌های عمیق انسانی و تفکر انتقادی برگزار می‌شود و به جایگاه قابل توجهی دست یافته است.

این جشنواره ۴ تا ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۳ تا ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴) در اسپانیا برگزار می‌شود.

جشنواره بین‌المللی رباط Rabat، به سینمای نویسنده، سینمای حقیقی هنر و اندیشه در همه اشکال آن، به فیلم‌های شجاع، مطالبه‌گر، هوشمند، حتی رادیکال‌هایی که کلیشه‌ها را از بین می‌برند، اختصاص دارد. هدف این رویداد، ملاقات و شناخت فیلم‌ها، نویسندگان و عموم مردم است.

سی‌امین دوره این رویداد از ۷ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۴) در کشور مراکش برگزار خواهد شد.

در خلاصه داستان «پلان آخر بازی» آمده است: «پس از غیبتی طولانی، بازیگری مشهور، بار دیگر به دنیای سینما بازمی‌گردد تا در فیلمی، بازی کند. در روایت زندگی کارگردان، بازیگران و عواملی که در راه لوکیشن فیلم‌برداری هستند، رگه‌های مشترکی پدید می‌آید؛ تا آنها در آخرین برداشت‌های پلان آخر، به مفاهیم تازه‌ای از زندگی برسند.»

مرجان قمری، اتابک نادری، مریم قاسمی، مسیحا یوسفی، ندا جلالی، بهرام نوروزی، جلال اعتصامی، آرمان پیراسته، عادل خندان، سولماز نادری، کیمیا حاجی ابراهیمی، صبا فدایی حسینی، پیمان دارابیان و رضا مؤمنی، در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل اثر را مجموعه دریچه سینما، بر عهده دارد.

عوامل فیلم «پلان آخر بازی» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: پیمان شاهبد، تهیه‌کننده: محمد احمدی، مجری طرح و سرمایه‌گذار: پریسا رمضانی، مدیر فیلم‌برداری: یونس سبزی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حمیدرضا ازوجی، دستیار دوم کارگردان: عادل خندان، تدوین: سید مسعود امامی، طراح صدا: آرش قاسمی، صدابردار: امیرعباس علیرضایی، تصحیح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، آهنگ‌ساز: مازیار یونسی، طراح گریم: محمد قومی، طراح صحنه و لباس: بهرام نوذری، مدیر تولید و تدارکات: جلال اعتصامی، منشی صحنه: شقایق صادق، عکاس: مهدی رمضانی، طراح پوستر: آرین مهدوی, مدیر امور بین‌الملل: سامیه طاهری، مدیر رسانه‌ای: مریم رودبارانی و روابط‌عمومی: علی کشاورز.

