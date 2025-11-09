به گزارش ایلنا به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار، یعقوب سلیمانی رییس جشنواره در حکمی محمد کرم اللهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران را بعنوان دبیر دومین دوره جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثارمنصوب کرد.

محمد کرم اللهی پیشتر دبیری نهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار را نیز در سال گذشته بر عهده داشت. ایثار، شهادت، فداکاری، همدلی، عطوفت، نقش فرهنگ ایثار و شهادت در ایجاد وفاق ملی، نقش ایثارگرانه بانوان ایثارگردرخانواده و مناسبات اجتماعی و سبک زندگی اسلامی، بخشی از محورهای موضوعی جشنواره دوم فیلم و فیلم نامه ایثار است.

دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار، امسال در چهار بخش رقابتی و مسابقه‌ی ویژه و مسابقه‌ی فیلم نامه‌نویسی به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید وامور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز از ۱۵ تا ۱۸ آذرماه درشهر تبریز برگزار می‌شود.

