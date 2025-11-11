کارگردان نمایش «راهی به رهایی» مطرح کرد؛
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایش «راهی به رهایی» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا میرزاییزاده از ۷ آبان به مدت سه شب در سالن آمفیتئاتر رامیان به روی صحنه رفت.
این اثر توسط مددجویان اداره بهزیستی شهرستان رامیان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامیان با همکاری آموزشگاه هنرهای نمایشی ری تولید شد و هنرمندانی از اقوام مختلف استان گلستان در آن حضور داشتند.
جلسه استعدادیابی بازیگران برگزار شد و هدف حضور نوجوانان روستایی بود.
کارگردان نمایش «راهی به رهایی» در گفتگو با ایلنا، با این که جلسه استعدادیابی قبل از نوروز سال گذشته برگزار شد، گفت: بهزیستی شهرستان رامیان فراخوان را منتشر کرد و بسیاری از نوجوانان دارای معلولیت در جلسه حضور یافتند و با هر یک گفتگو شد، تا طراحی نمایشنامه بر اساس تجربیات آنان شکل گیرد.
وی با اشاره به این که هدفش ایجاد فرصت برای نوجوانان روستایی بود، افزود: میخواستم نوجوانانی که در روستاهای دورافتاده زندگی میکنند و دسترسی محدودی به هنر و نمایش دارند، بتوانند تجربه مستقیم حضور در صحنه و برخورد با هنر را داشته باشند.
او افزود: با توجه به دوری برخی از این مناطق حتی ممکن بود این بچهها تا به حال به شهرهای اطراف رامیان هم سفر نکرده باشند و یا با هنر مواجه نشده باشند.
رنگینکمانی از اقوام استان گلستان
این کارگردان تئاتر تصریح کرد: برای اجرای نمایش از مناطق مختلف شهرستان رامیان شامل «دلند»، «دارکلاته»، روستای «کلو» و «بلوچآباد» استفاده شده و اقوام مختلفی مانند ترکمن، بلوچ، سیستانی، تات، کرمانج و قزلباش در نمایش حضور داشتند تا رنگینکمانی از اقوام استان گلستان به تصویر کشیده شود.
وی درباره کم و کیف بهرهگیریاش از بچههای دارای معلولیت، افزود: از میان ۱۴ بازیگر، ۹ نفر دارای معلولیت انتخاب شدند تا بیشترین بهرهبرداری ممکن انجام شود و نوجوانان دارای معلولیت فرصت حضور فعال در نمایش را داشته باشند.
ثبت تاریخ شفاهی رویدادهای واقعی ارزشمند است
کارگردان نمایش «راهی به رهایی» در بخش دیگری از صحبتهایش درباره داستان نمایش این اثر توضیحاتی داد.
او اظهار داشت: داستان با شخصیت مهدی آغاز میشود که برادر بزرگ خانواده است و خودش معلول است. او هنگام رانندگی به سمت اصفهان برای دیدار خواهرش، دچار تصادف میشود و این حادثه به مصدومیت خواهر و خواهرزادهاش میانجامد. نمایش به مرور خاطرات مهدی و چگونگی تبدیل آنها به روایت داستانی میپردازد.
وی ادامه داد: خاطرات مهدی توسط برادرش مهران که او هم معلول شده، به داستانی تبدیل شد که روایت زندگی و تاریخ خانواده را نشان میدهد و از همین روایت نام نمایش شکل گرفت: راهی به رهایی.
وی اضافه کرد: شخصیت لیلی پس از تصادف دخترش دچار معلولیت میشود و همسرش او را ترک میکند؛ اما با مدیریت ذهنی خود فضایی ایجاد میکند که خانواده در آرامش باشد و حتی تمایل دارد فرزند دیگری را به فرزندی قبول کند و مسئولیت کودک معلول را به عهده گیرد.
این کارگردان تئاتر خاطرنشان کرد: ثبت تاریخ شفاهی رویدادهای واقعی ارزشمند است و میتواند تجربه تماشاگران را غنی کند و به درک عمیقتر زندگی افراد دارای معلولیت کمک نماید.
حساسیت اجرای نمایش توسط افراد دارای معلولیت
وی با اذعان به اینکه اجرای نمایش نوجوانان دارای معلولیت حساسیتهای خاص خود را دارد، افزود: نمایش مانند تیغ دو لبه است؛ تمرکز بیش از حد روی محتوا میتواند مخاطب را خسته کند و اگر صرفاً جنبه سرگرمی داشته باشد، اثر از معنا تهی میشود. ما خواستیم نوجوانان دارای معلولیت به سمت تولید فکر، خلق موقعیتها و اندیشه هدایت شوند تا عنصر مشاهده و خلاقیت آنان تقویت شود.
کارگردان نمایش «راهی به رهایی» ادامه داد: نمایش، فشارهای خانوادههای کودکان استثنایی را نشان میدهد زیرا ناتوانی شدید فرزندان تأثیر عمیقی بر عملکرد خانواده دارد و اضطراب و احساس ناکامی ایجاد میکند.
این کارگردان تئاتر خاطرنشان کرد: نمایش آموزشی و تربیتی است و به نیازهای ویژه افراد دارای معلولیت و اهمیت آموزش میپردازد و تلاش کردیم هر فرد دارای معلولیت فرصت یادگیری و بروز تواناییهای خود را داشته باشد.
وی در توضیحات بیشتر گفتههای خود را اینگونه کامل کرد: به طور مثال در نمایش، زبان اشاره به رها، دختری که معلول شده، آموزش داده میشود و مشکلات مادران فرزند دارای معلولیت به تصویر کشیده میشود. برای مثال، وقتی خواستگاری از مادر میآید و متوجه فرزند معلول میشود، او را رد میکند و این چالشها تأثیر عمیقی بر مادر و خانواده دارد.»
نقشآفرینان و عوامل نمایش
کارگردان نمایش راهی به رهایی در پایان تصریح کرد: میخواهم با معرفی عوامل از آنها بابت حضورشان تشکر کنم؛ این اثر با حضور هنرمندانی از جمله حشمتاله بذرافشان در نقش مهدی و مامور، کیمیا کوچک در نقش لیلی و پرستار، هستی وفائی در نقش رها، فاطمه سوخته سرایی در نقش رویا، فاطمه آشکار کلایی در نقش محدثه، دانیال کرمی در نقش نوجوانی مهدی، میلاد اونق در نقش مهران، محمدامین باراج کهن در نقش جلیل، مریم اورنگ در نقش مسافر و صداهای بیرون صحنه توسط محمد رجبلو، علی نانوا و محمد صادق رجب لو اجرا شده است. از دیگر عوامل این اثر میتوان به دستیاران کارگردان شامل کیمیا کوچک و محمد رجبلو، مشاور کارگردان محمد صادق رجب لو، آهنگساز و نوازنده محمدامین باراج کهن و آواها توسط ندا بولاغ، نورپرداز صابر پذیرایی با دستیاری ابوالفضل کوچک اشاره کرد.