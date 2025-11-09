توسط فرهنگستان هنر برگزار میشود؛
اعلام جزئیات نشست تخصصی «کاوشی درباب رابطه کودک و موسیقی»
معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران سه شنبه بیستم آبانماه نشست تخصصی «کاوشی درباب رابطه کودک و موسیقی» را با دبیری علمی رضا مهدوی برگزار میکند.
به گزارش ایلنا، نشست تخصصی «کاوشی درباب رابطه کودک و موسیقی» با حضور تعدادی از کارشناسان، پژوهشگران و صاحب نظران عرصه موسیقی و دیگر رشتههای عرصه فرهنگ روانشناسی و علوم اجتماعی روز سه شنبه بیستم آبان ماه ۱۴۰۴ به دبیری علمی رضا مهدوی مدرس، پژوهشگر وکارشناس حوزههای هنری و اجرایی موسیقی توسط گروه تحقیقات آموزشهای عمومی هنر معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران این مجموعه برگزار میشود.
«زبان ترانههای امروز در نسبت با کودکان» با سخنرانی عبدالجبار کاکایی شاعر وترانه سرا، «پیوند موسیقی و بازیهای نمایشی در فرآیند رشد کودک» با سخنرانی فائزه فیض شیخ الاسلام کارشناس متدلوژی آموزشی، مدرس نمایش خلاق، قصه گویی و طراح صحنه، «موسیقی چگونه الگوهای ذهنی ما را تغییر میدهد؟» با سخنرانی مریم اخوان توکلی مدرس دانشگاه و دکترای علوم تشریح و آناتومی و کارشناس موسیقی کودک و نواحی، «درک موسیقی کودک و حافظه جمعی ما» با سخنرانی آلاله دانشمند مدرس دانشگاه، مولف و مربی موسیقی کودک، «نقش تربیت شنیداری در رشد موسیقی کودکان» با سخنرانی ندا نصیری کارشناس متخصص حوزه روانشناس بالینی و پژوهشگر موسیقی، «تاملی برموسیقی کودک با تکیه بر نظریه پیربوردیو» با سخنرانی مینا کشفی دکترای پژوهش هنر، پژوهشگر حوزه آموزش موسیقی، مدرس، نوازنده پیانو و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی ایران محورهای اصلی نشست تخصصی «کاوشی درباب رابطه کودک و موسیقی» را تشکیل میدهند.
در توضیحات تکمیلی این نشست آمده است:
«موسیقی برای کودک زبانی جهانشمول و عمیقاً اثرگذار است که پیش از هرگونه توانایی کلامی، از طریق ضربان قلب مادر و لالاییهای نخستین با وجودش عجین میشود.
این هنر انتزاعی، تنها یک سرگرمی یا ابزار آموزشی نیست، بلکه پلی برای برقراری ارتباط، بیان احساسات و شکلگیری نخستین پایههای شناخت دنیای پیرامون است. موسیقی همزمان بر جنبههای مختلف رشد کودک از تقویت حافظه و مهارتهای زبانی تا پرورش خلاقیت و هوش هیجانی تأثیر میگذارد و از طریق بازیهای ریتمیک و آوازی، جهان درونی او را غنا میبخشد.
با اینحال، در دنیای امروز که کودک با انبوهی از صداهای ازپیشساخته و یکنواخت روبهرواست، خطر شکلگیری سلیقهای تحمیلی و تضعیف توانایی «گوش دادن فعال» به شکل جدی وجود دارد. بنابراین نقش اصلی بزرگسالان، نه تحمیل ترجیحات موسیقایی خود، بلکه ایجاد فضایی امن و متنوع برای کشف، تجربه و گفتوگواست؛ فضایی که در آن کودک بتواند هم با میراث فرهنگی و نغمههای اصیل پیوند بخورد و هم صدای منحصربهفرد خود را در این جهان آهنگین بیابد. این همراهی هوشمندانه، موسیقی را از یک مهارت صرف، به عاملی بنیادین در پرورش انسانی کاملتر و خلاقتر تبدیل میکند.
در این راستا، معاونت پژوهشی و هنری فرهنگستان هنر، گروه تحقیقات آموزشهای عمومی هنر، نشستی تخصصی با عنوان «کاوشی در باب رابطه کودک و موسیقی» برگزار مینماید. در این نشست، صاحبنظران و متخصصان این حوزه، ارتباط کودک و موسیقی را ازجنبههای گوناگون مورد بررسی قرار خواهند داد. این نشست با هدف گشودن افقهای نوین در عرصه رابطه کودک و موسیقی و ارائه راهکارهای کاربردی در این حوزه برگزار میشود.
