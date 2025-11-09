به گزارش ایلنا، مراسم سینمایی و تلویزیونی حافظ در بیست‌وچهارمین دوره‌ی خود، از تمامی فیلمسازان علاقه‌مند دعوت می‌کند تا آثار کوتاه خود را برای حضور در این رویداد ارسال کنند. فیلم‌هایی که از ۱ آبان ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ تولید شده‌اند، مشمول شرایط حضور در این بخش خواهند بود.

متقاضیان می‌توانند از ۱۸ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ با مراجعه به وب‌سایت رسمی این مراسم به نشانی:

www.hafezawards.com

فرم ثبت‌نام بخش فیلم کوتاه را از طریق لینک زیر تکمیل و ارسال نمایند:

https://www.hafezawards.com/hafez-awards-short-film-registeration/

توجه: امکان انصراف از شرکت پس از ثبت‌نام وجود نخواهد داشت.

این بخش به فیلم‌های کوتاه کمتر از ۳۰ دقیقه اختصاص دارد و هر فیلمساز تنها مجاز به ارسال یک اثر است.

⸻

آیین‌نامه شرکت در بخش فیلم‌های کوتاه

۱. تنها فیلم‌های کوتاهی که در بازه‌ زمانی ۱ آبان ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ تولید شده‌اند، واجد شرایط حضور در این بخش هستند.

۲. مدت زمان اثر نباید بیش از ۳۰ دقیقه باشد.

۳. هر فیلمساز صرفاً می‌تواند یک اثر در این بخش ثبت‌نام کند.

۴. مهلت ثبت‌نام از ۱۸ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ بوده و پس از اتمام مهلت، ارسال اثر امکان‌پذیر نخواهد بود.

۵. ثبت‌نام فقط از طریق تکمیل فرم اینترنتی در سایت رسمی مراسم انجام می‌شود.

۶. انصراف پس از ثبت‌نام امکان‌پذیر نیست.

۷. داشتن پروانه نمایش برای حضور در این بخش الزامی نیست.

انتهای پیام/