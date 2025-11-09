خبرگزاری کار ایران
پایان فیلمبرداری «نویز ۳۰۷»
فیلم کوتاه «نویز ۳۰۷» به نویسندگی و کارگردانی حسین بهاری پس از اتمام فیلمبرداری وارد مرحله تدوین و صداگذاری شد.

به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه «نویز ۳۰۷» به نویسندگی و کارگردانی حسین بهاری پس از اتمام فیلمبرداری، وارد مرحله تدوین و صداگذاری شد.

در ادامه روند ساخت فیلم نویز ۳۰۷، فیلم‌برداری این اثر زیر نظر سیامک خادمی به اتمام رسید.

«نویز ۳۰۷» روایت‌گر ماجرایی در یک کلاس درس است؛ جایی که معلم حین تدریس با صدای نامعمولی مواجه می‌شود. این صدای نویزگونه، آغازگر جست‌وجویی می‌شود…

نقش آفرینان این فیلم عبارتند از وحید نفر، فرهام نجفی، پرهام نجفی، رایان نصیرپور، محمدصدرا قاسمی، امیریان دریاباری، رادین ابوالزاده، محمدرضا خزائی، سام علیپور، حسام علیپور، ایلیا فکری، محمدمهیار رحیمی، بهراد احمدی فرد، محمد محسنی، امیرعلی اسماعیلی و طاها رزمی.

این فیلم به تهیه کنندگی یوسف آقایی آماده حضور در جشنواره‌های سینمایی می‌شود.

از دیگر عوامل‌ این فیلم می‌توان به دستیار اول فیلمبردار: متین نجف/رنگ‌پرداز: امید آقاتقی/مجری طرح: وحید مروتی/ مشاور کارگردان: سینا قاسمی/منشی صحنه: نیکی مالمیر/ برنامه‌ریز: مبین اسدی/دستیار کارگردان: داود طهماسبی، حسین قهرمانی، زینب عزیزیان، آتنا نجفی/بازیگردان: داود طهماسبی/تدوین: احسان خانی‌گلستان/صدابرداری و صداگذاری: امید کریم/آهنگساز: شاهین علیخانی/عکاس: ملیکا مصفا/مدیرتولید: محمدامین خادمیان/تدارکات: امین صالحی/طراحی صحنه و لباس: مائده وفاداری/گریم: محدثه منصوری/طراح پوستر: شقایق بیاتی و مدیر روابط عمومی پروژه: رضا پورحسین، اشاره کرد.

