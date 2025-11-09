اختتامیه سومین جشنوارۀ عروسکخونه برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنوارۀ عروسکخونه، اختتامیۀ سومین جشنوارۀ عروسکخونه بر خلاف آنچه پیشتر گفته شده بود، در برج میلاد برگزار نشد. علاوه بر این، در حالی که در سالهای گذشته برخی مسئولین فرهنگی کشور همچون وحید جلیلی، محسن برمهانی، حامد علامتی، امیررضا مافی، محمدباقر اعلمی و.. همچنین چهره‌های هنری مشهوری همچون هادی حجازی‌ فر، محمد بحرانی، مریم سعادت، رضا فیاضی، هومن حاجی عبداللهی، مهدی صبایی و.. در اختتامیۀ عروسکخونه حضور داشتند، سومین دوره عروسکخونه به شکلی کاملاً متفاوت از دو سال گذشته و بدون حضور مسئولان فرهنگی – هنری و چهره‌های مشهور تآتر عروسکی کشور و در استودیوی عروسکخونه به کار خود پایان داد.

بنا بر اعلام دبیرخانۀ عروسکخونه، تصمیم مسئولین جشنواره به این تعلق گرفت تا سومین اختتامیۀ عروسکخونه در خانۀ جدید عروسکخونه یعنی استودیوی ضبط این برنامه برگزار شود که به دلیل محدودیت فضا، این جلسه صرفاً با حضور مخاطبان عروسکخونه و گروه‌های شرکت‌کننده در این جشنواره برگزار شد. به این ترتیب، حدود 250 نفر از مخاطبان برنامه به همراه خانواده‌هایشان به صورت انتخابی و طی قرعه‌کشی، به این مراسم دعوت شدند.

مراسم با قرائت قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. سپس خانم سارا روستاپور به عنوان مجری برنامه، به روی صحنه آمد و توضیحاتی پیرامون سومین دورۀ جشنوارۀ عروسکخونه و شیوۀ برگزاری آن ارائه نمود.

در ادامه، بازیگران و عروسکهای عروسکخونه به روی صحنه آمده و نمایشی کودکانه را اجرا کردند که بعد از هر بخش اهدای جوایز، این نمایشهای جذاب ادامه داشت و باعث سرگرمی و شادی کودکان حاضر در سالن شد.

برگزیدگان سومین دورۀ جشنوارۀ نمایش عروسکی تلویزیونی کودک، عروسکخونه، به شرح زیر اعلام شد:

ابتدا، جوایز بخش تخصصی، با نمایندگان هیأت داوران یعنی امیر مشهدی عباس، محمد لقمانیان، نازیلا نوریشاد، فاطمه سلجوقی و مرتضی اسدی مرام اهدا شد:

تندیس بهترین نمایشنامه، به آقای فرشید قلی‌پور به خاطر نمایش «فه‌فه قد بلنده» از تهران و دیپلم افتخار این بخش به خانم زهرا ناظری به خاطر نمایش «لاکیتو» از تهران اهدا شد.

تندیس بهترین کارگردانی، به خانم زهرا ناظری به خاطر نمایش «لاکیتو» از تهران و دیپلم افتخار این بخش به صورت مشترک به خانم منصوره اسدی به خاطر نمایش «دوستان دریا» از قم و خانم سمیرا یزدان‌پژو به خاطر نمایش «فه‌فه قد بلنده» از تهران اهدا شد.

تندیس بهترین عروسک‌گردانی، به آقای آرش صادقیان به خاطر نمایش «قلموی شگفت‌انگیز» از تهران و دیپلم افتخار این بخش به خانم مهرانه زرگر به خاطر نمایش «لاکیتو» از تهران اهدا شد.

تندیس بهترین صداپیشگی، به آقای آرش صادقیان به خاطر نمایش «قلموی شگفت انگیز» از تهران و دیپلم افتخار این بخش به خانم مهرانه زرگر به خاطر نمایش «لاکیتو» از تهران اهدا شد.

تندیس بهترین عروسکسازی، به صورت مشترک به خانم منصوره اسدی به خاطر نمایش دوستان دریا از قم و خانم‌ها با قدیمی و آزاده روستا به خاطر نمایش «لاکیتو» از تهران و دیپلم افتخار این بخش به خانم پریسا نعمتی‌مقدم و آقای مهدی نعمتی‌مقدم به خاطر نمایش «قلموی شگفت‌انگیز» از تهران اهدا شد.

تندیس بهترین موسیقی، به فرامرز نصیری به خاطر نمایش «فه‌فه قد بلنده» از تهران و دیپلم افتخار این بخش به صورت مشترک به آقای نوید جواهری به خاطر نمایش «دوستان دریا» از قم و آقای آراس مهین به خاطر نمایش «الاغ زورگو» از قم اهدا شد.

تندیس بهترین صحنه و دکور، به آقای محمد رضایی به خاطر نمایش «دزد شادی» از تهران و دیپلم افتخار این بخش به خانم منصوره اسدی به خاطر نمایش «دوستان دریا» از قم اهدا شد.

سپس برگزیدگان بخشهای ویژه، جوایز خود را از دست ایرج محمدی، امیر فیضی، رضا مهدی زاده و محمد لقمانیان گرفتند:

در بخش «مقاومت» تندیس بهترین اثر، از میان چهار اثری که با این موضوع در جشنواره شرکت داشتند، به محمد رضایی به خاطر نمایش «دزد شادی» از تهران اهدا شد. محمد رضایی در نطقی جایزۀ خود را به سردار قاسم سلیمانی تقدیم کرد.

در بخش «خلیج فارس» تندیس بهترین اثر، از میان شش اثری که با این موضوع در جشنواره شرکت داشتند، به منصوره اسدی به خاطر نمایش «دوستان دریا» از قم اهدا شد.

در بخش «اقوام ایران» تندیس بهترین اثر، از میان پنج اثری که با این موضوع در جشنواره شرکت داشتند، به صورت مشترک به کوثر ثمره میری به خاطر نمایش «خرما بزی» و لیلا کلیایی به خاطر نمایش «شاهزاده و لباس فرنگیش» از قزوین اهدا شد.

در بخش «تهران دوست داشتنی» تندیس بهترین اثر، به مرجان خورسند به خاطر نمایش «کفترهای شاه عبدالعظیم» از تهران اهدا شد.

همچنین در این بخش چهار دیپلم افتخار «خلاقیت هنری» اهدا شد: خانم سهیلا سادات امیری شهری به خاطر خلاقیت در استفاده از داستانهای عامیانه در قصه‌پردازی در نمایش «از این قصه به اون قصه» از گناباد؛ خانم مرضیه نادی به خاطر خلاقیت در ساخت عروسک در نمایش «ننه گلاب و عنکبوت» از طبس-خراسان جنوبی ؛ خانم راضیه رفیع زاده به خاطر خلاقیت در ساخت دکور و فضاسازی در نمایش «یک تکه از بهشت» از عراق و خانم کوثر ثمره میری به خاطر خلاقیت در استفاده از عناصر بومی در ساخت دکور و عروسک در نمایش «خرما بزی» از زاهدان دیپلم افتخار گرفتند.

و در نهایت تندیس بهترین اثر «بین الملل» به خانم راضیه رفیع زاده به خاطر نمایش «یک تکه از بهشت» که از کشور «عراق» در جشنواره شرکت کرده بود اهدا شد. در این بخش، یک شگفتانه نیز برای عروسکخونه رخ داد. راضیه رفیع زاده، برندۀ جایزۀ این بخش، پرچم حرم حضرت سیدالشهداعلیه السلام را از طرف «عتبۀ مقدس حسینیه» به علی خواجه، دبیر جشنواره، هدیه داد. علی خواجه نیز در نطقی ضمن تشکر از عتبۀ امام حسینعلیه السلام، از این هدیه به عنوان بهترین اتفاق برای جشنوارۀ عروسکخونه یاد کرد و گفت این پرچم برای همیشه در عروسکخونه خواهد ماند تا همیشه مایۀ برکت آثار عروسکخونه و بهانۀ زیارت ما باشد.

در نهایت سه اثر برگزیدۀ آراء مردمی که با رأی مخاطبان برنامه در سایت اختصاصی «عروسکخونه» ثبت شده بود معرفی شدند. در این بخش، تندیس بیشترین آراء مردمی به خانم سهیلا سادات کلیایی به خاطر نمایش «شاهزاده و لباس فرنگیش» از قزوین اهدا شد. پس از آن، خانم مرضیه نادی به خاطر نمایش «ننه گلاب و عنکبوت» از طبس-خراسان جنوبی نفر دوم شد و در نهایت جایزۀ نفر سوم در بخش آراء مردمی به خانم سهیلا سادات امیری شهری به خاطر نمایش «از این قصه به اون قصه» از شهر گناباد اهدا شد.

در پایان این برنامه، پوستر فراخوان چهارمین دورۀ جشنوارۀ عروسکخونه نیز توسط محمد صادق باطنی، رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما رونمایی شد و به این ترتیب، عروسکخونۀ چهارم رسماً کار خود را آغاز کرد.

انتهای پیام/