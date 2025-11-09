فراخوان نخستین جشنواره ملی «هنر هشتم» منتشر شد

به گزارش ایلنا، فراخوان نخستین دوره جشنواره ملی هنر هشتم منتشر شد. این رویداد ملی با هدف شناسایی و تقدیر از برترین فعالیت‌های ارتباطی در حوزه مسئولیت اجتماعی، تولید محتوای دیجیتال و خدمات الکترونیک و هوشمندسازی ارتباطات برگزار می‌شود.

ابراهیم مولائی، دبیرکل جشنواره ملی هنر هشتم با اعلام این خبر، درباره اهداف و ضرورت برگزاری جشنواره گفت: «اولین دوره از هنر هشتم با عنوان جایزه ملی روابط عمومی سبز، تلاشی است برای بازتعریف نقش روابط‌عمومی در جهان امروز؛ جهانی که ارتباطات دیگر صرفاً ابزار اطلاع‌رسانی نیست، بلکه عامل ایجاد اعتماد، آگاهی و پایداری اجتماعی است. روابط‌عمومی سبز، گامی است به‌سوی مسئولیت‌پذیری بیشتر در قبال انسان، جامعه و محیط‌زیست.»

وی با اشاره به اینکه روابط‌ عمومی در عصر جدید باید فراتر از اطلاع‌رسانی صرف عمل کند، افزود: «در این جشنواره، سه محور اصلی شامل مسئولیت اجتماعی، تولید محتوای دیجیتال و خدمات الکترونیک و هوشمندسازی ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است. در محور مسئولیت اجتماعی، از برنامه‌هایی تقدیر می‌شود که با رویکرد انسانی و محیط‌زیستی طراحی شده‌اند. در بخش تولید محتوا نیز آثاری که با خلاقیت و استفاده از رسانه‌های نوین، پیام‌هایی الهام‌بخش در زمینه توسعه پایدار منتقل کرده‌اند، ارزیابی می‌شوند.»

او ادامه داد: «محور سوم جشنواره، خدمات الکترونیک و هوشمندسازی ارتباطات است که پروژه‌ها و سامانه‌هایی را بررسی می‌کند که به تسهیل ارتباطات سازمانی، شفافیت و تعامل دوسویه با مخاطبان کمک می‌کنند.»

مولائی با تأکید بر اینکه مأموریت جشنواره تنها تقدیر از برگزیدگان نیست، گفت: «هدف ما ترویج فرهنگ زیست‌محیطی، تقویت نوآوری ارتباطی و معرفی الگوهای الهام‌بخش در روابط‌عمومی است. از ویژگی‌های متمایز این جشنواره، بهره‌گیری از فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده در فرآیند ارزیابی و داوری آثار است.»

به گفته دبیرکل جشنواره، ثبت‌نام و ارسال آثار از ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز و تا ۳۰ دی‌ماه ادامه خواهد داشت. داوری آثار در اسفند ماه انجام می‌شود و مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهار ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

ثبت‌نام و ارسال آثار صرفاً از طریق سامانه رسمی جشنواره به نشانی PRFestival. ir انجام می‌شود. آثار می‌توانند در قالب‌های متنی، گرافیکی، صوتی، ویدئویی یا چندرسانه‌ای ارسال شوند.

شایان ذکر است که جشنواره ملی هنر هشتم با مشارکت نهادها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های ملی برگزار می‌شود و هیئت داوران آن را استادان برجسته و متخصصان حوزه روابط‌عمومی، ارتباطات و رسانه تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/