مستند «دو خواهر» برنده جایزه تولید مشترک شبکه الجزیره شد

مستند «دو خواهر» برنده جایزه تولید مشترک شبکه الجزیره شد
فیلم مستند «دو خواهر» به تهیه‌کنندگی یاسر طالبی و ستاره زارع و به کارگردانی فرحبخش فرهیدنیا، موفق به دریافت جایزه تولید مشترک شبکه مستند الجزیره در رویداد بین‌المللی Tokyo Docs ۲۰۲۵ شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، این جایزه، بالاترین نشان افتخار این دوره از رویداد بود و از میان ۲۰ پروژه مستند منتخب از سراسر جهان به فیلم «دو خواهر» تعلق گرفت.

«دو خواهر» درامی خانوادگی و زیست‌محیطی است که تماشاگر را به دل کوهستان‌های شمال ایران می‌برد؛ جایی که دو خواهر سالخورده در برابر تخریب خانه و زمین آباواجدادی‌شان ایستادگی می‌کنند.

فرحبخش فرهیدنیا کارگردان، یاسر طالبی فیلم‌بردار، تدوین‌گر و تهیه‌کننده، ستاره زارع تهیه‌کننده بین‌المللی، احمد باوند و علی صادقی نویسنده و پژوهشگر، حسن جعفری و محمود موسوی صدابردار، محسن پویانفر مدیر تولید، و وحید درواح تصویربردار هوایی این مستند هستند.

این پروژه هم‌اکنون در مرحله پایانی تولید قرار دارد و با حمایت شبکه‌های بین‌المللی از جمله Al Jazeera Documentary Channel و NHK Japan و در همکاری با Meritis Film (Sweden)، در مسیر تکمیل و نمایش جهانی قرار گرفته است.

رویداد Tokyo Docs ۲۰۲۵ از ۴ تا ۷ نوامبر (۱۳ تا ۱۶ آبان) در شهر توکیو برگزار شد و میزبان ۲۰ پروژه از کشورهای مختلف از جمله ژاپن، هند، ایران، چین و کره جنوبی بود.

