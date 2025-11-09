مستند «دو خواهر» برنده جایزه تولید مشترک شبکه الجزیره شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، این جایزه، بالاترین نشان افتخار این دوره از رویداد بود و از میان ۲۰ پروژه مستند منتخب از سراسر جهان به فیلم «دو خواهر» تعلق گرفت.

«دو خواهر» درامی خانوادگی و زیست‌محیطی است که تماشاگر را به دل کوهستان‌های شمال ایران می‌برد؛ جایی که دو خواهر سالخورده در برابر تخریب خانه و زمین آباواجدادی‌شان ایستادگی می‌کنند.

فرحبخش فرهیدنیا کارگردان، یاسر طالبی فیلم‌بردار، تدوین‌گر و تهیه‌کننده، ستاره زارع تهیه‌کننده بین‌المللی، احمد باوند و علی صادقی نویسنده و پژوهشگر، حسن جعفری و محمود موسوی صدابردار، محسن پویانفر مدیر تولید، و وحید درواح تصویربردار هوایی این مستند هستند.

این پروژه هم‌اکنون در مرحله پایانی تولید قرار دارد و با حمایت شبکه‌های بین‌المللی از جمله Al Jazeera Documentary Channel و NHK Japan و در همکاری با Meritis Film (Sweden)، در مسیر تکمیل و نمایش جهانی قرار گرفته است.

رویداد Tokyo Docs ۲۰۲۵ از ۴ تا ۷ نوامبر (۱۳ تا ۱۶ آبان) در شهر توکیو برگزار شد و میزبان ۲۰ پروژه از کشورهای مختلف از جمله ژاپن، هند، ایران، چین و کره جنوبی بود.

انتهای پیام/