اختتامیه سومین دوره «جایزه ملی آهنگسازی استاد روح‌الله خالقی» برگزار می‌شود/ اهدای نشان ویژه به فرهاد فخرالدینی
آیین اختتامیه سومین دوره «جایزه ملی آهنگسازی استاد روح‌الله خالقی» روز چهارشنبه، ۲۱ آبان‌ماه تالار رودکی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، آیین اختتامیه سومین دوره «جایزه ملی آهنگسازی استاد روح‌الله خالقی» روز چهارشنبه، ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۲۰ در تالار رودکی برگزار می‌شود.

در این مراسم، نشان ویژه جشنواره به استاد فرهاد فخرالدینی، آهنگساز، رهبر ارکستر و از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی ایران، اهدا خواهد شد. 

از دیگر بخش‌های برنامه اختتامیه می‌توان به اجرای کیوان ساکت، نوازنده پیشکسوت تار و سه‌تار، اجرای ارکستر سازهای ایرانی خالقی به رهبری محمدرضا عزیزی، و نیز چند سخنرانی از استادان و صاحب‌نظران موسیقی اشاره کرد. 

«جایزه ملی آهنگسازی استاد روح‌الله خالقی» به دبیری محمدرضا عزیزی، با هدف پاسداشت نام و اندیشه این استاد بزرگ و در راستای ترویج تفکر تألیفی در موسیقی دستگاهی ایران برگزار می‌شود. این رویداد به همت بنیاد رودکی، انجمن موسیقی ایران و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته و تلاش دارد زمینه‌ای برای ارتقای جایگاه آهنگسازی و تعامل میان نسل‌های مختلف هنرمندان و پژوهشگران موسیقی فراهم آورد. 

هیئت داوران در بخش آهنگسازی متشکل از کیوان ساکت، علی‌اکبر قربانی، محمدرضا فیاض، محمدرضا تفضلی و پویا سرایی، و در بخش پژوهش شامل بابک خضرایی، سیدحسین میثمی و میرعلیرضا میرعلی‌نقی است. 

با پایان یافتن جلسات داوری جشنواره، مراسم اختتامیه این رویداد روز چهارشنبه، ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۲۰ در تالار رودکی، با حضور جمعی از هنرمندان، مسئولان فرهنگی و علاقمندان برگزار می‌شود.


