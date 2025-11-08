خبرگزاری کار ایران
نمایش «خاله قزی و جری موشه» روی صحنه می‌رود

نمایش «خاله قزی و جری موشه» از چهارشنبه ۲۱ آبان در تماشاخانه هما به روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، «خاله قزی و جری موشه» به کارگردانی ژاکلین آواره از چهارشنبه، ۲۱ آبان ساعت ۱۷ در سالن شماره ۲ تماشاخانه هما اجرای خود را آغاز می‌کند. 

علیرضا (هومن) مجابی. پرنیا صادقی. البرز میرفندرسکی. اروین مجابی. لیانا شایقی و ژاکلین آواره بازیگران به عنوان بازیگر در این نمایش ۶۰ دقیقه‌ای نقش آفرینی می‌کنند. 

تهیه‌کنندگی این نمایش بر عهده ژاکلین آواره و الناز بهمن‌زاد میباشد

عوامل این اثر عبارتند از: نویسنده: علیرضا (هومن) مجابی، دستار کارگردان: ژنیک آواره، طراح و سازنده ماسک: زهرا یعقوبی، دوخت لباس: زهرا یعقوبی، طراح نور: رضا ملک زاده، آهنگساز: حسین، سلطانی، نوازندگان: حسین سلطانی. نسترن کاوه، طراح صحنه و لباس:  علیرضا (هومن) مجابی، ساخت دکور: آرش هاشمی، مدیر رسانه: امیر خانزاده، ساخت تیزر: پیام تیموری مدیر روابط عمومی و تبلیغات: امیر محنتی، عکاس: امیر محنتی، نریتور: احسان جوادی اصفهانی اشاره کرد. 

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «خالقزی یعنی همون خاله سوسکه قصه ما داشت با آقا موشه رفیق باوفای قدیمیش بازی می‌کرد که باهم دعواشون میشه و تصمیم میگیره این دفعه به جای همدون به هالیوود بره و با آقا جری دوست بشه و در راه سفر اتفاقاتی میافته که باعث میشه متوجه اشتباهاتش بشه.» 

طراحی پوستر این نمایش، که همزمان با آغاز پیش‌فروش در تیوال رونمایی شد، بر عهده پیام تیموری است. تماشاخانه هما در خیابان حافظ، خیابان نوفل‌لوشاتو، بعد از تقاطع رازی، بن‌بست زیبا واقع شده است. 

برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه فرمایید .

