فراخوان ارسال آثار برای کتاب «نقد و یادنامه محمد عزیزی»
فراخوان ارسال آثار برای کتاب «نقد و یادنامه محمد عزیزی» تا پایان آذرماه جاری است.
به گزارش ایلنا، بهمنظور پاسداشت بیش از نیم قرن فعالیت ادبی، مطبوعاتی و پژوهشی محمد عزیزی، شاعر، نویسنده، روزنامهنگار، پژوهشگر و ناشر، دبیرخانهی بزرگداشت وی فراخوانی برای دریافت آثار نقدی، پژوهشی و یادداشتی منتشر کرد.
این فراخوان در ادامهی بزرگداشت محمد عزیزی در خانه هنرمندان ایران منتشر شده و هدف آن گردآوری مقالات و یادداشتهایی دربارهی آثار و جایگاه او در ادبیات معاصر ایران است.
محورهای پیشنهادی شامل:
- نقد و تحلیل آثار داستانی و شعری محمد عزیزی
- جایگاه اندیشه و معنا در آثار او
- سبک و زبان شعری در قیاس با شاعران همدوره
- بازتاب اجتماع، سیاست و فرهنگ در نوشتههایش
- نقش او در تداوم جریان نشر آثار معاصر
مقالات تا ۵۰۰۰ واژه و یادداشتها تا ۱۰۰۰ واژه پذیرفته میشوند.
مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ است. متقاضیان میتوانند آثار خود را از طریق ایمیل: nekodashtbozorghan@gmail. com ارسال کنند.