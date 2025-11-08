خبرگزاری کار ایران
فراخوان ارسال آثار برای کتاب «نقد و یادنامه محمد عزیزی»

فراخوان ارسال آثار برای کتاب «نقد و یادنامه محمد عزیزی»
فراخوان ارسال آثار برای کتاب «نقد و یادنامه محمد عزیزی» تا پایان آذرماه جاری است.

به گزارش ایلنا،  به‌منظور پاسداشت بیش از نیم قرن فعالیت ادبی، مطبوعاتی و پژوهشی محمد عزیزی، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و ناشر، دبیرخانه‌ی بزرگداشت وی فراخوانی برای دریافت آثار نقدی، پژوهشی و یادداشتی منتشر کرد. 

این فراخوان در ادامه‌ی بزرگداشت محمد عزیزی در خانه هنرمندان ایران منتشر شده و هدف آن گردآوری مقالات و یادداشت‌هایی درباره‌ی آثار و جایگاه او در ادبیات معاصر ایران است. 

محورهای پیشنهادی شامل: 

- نقد و تحلیل آثار داستانی و شعری محمد عزیزی

- جایگاه اندیشه و معنا در آثار او

- سبک و زبان شعری در قیاس با شاعران هم‌دوره

- بازتاب اجتماع، سیاست و فرهنگ در نوشته‌هایش

- نقش او در تداوم جریان نشر آثار معاصر

 مقالات تا ۵۰۰۰ واژه و یادداشت‌ها تا ۱۰۰۰ واژه پذیرفته می‌شوند. 

 مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آذر   ۱۴۰۴ است. متقاضیان می‌توانند آثار خود را از طریق ایمیل:    nekodashtbozorghan@gmail. com ارسال کنند.

