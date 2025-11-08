فراخوان ارسال آثار برای کتاب «نقد و یادنامه محمد عزیزی»

به گزارش ایلنا، به‌منظور پاسداشت بیش از نیم قرن فعالیت ادبی، مطبوعاتی و پژوهشی محمد عزیزی، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و ناشر، دبیرخانه‌ی بزرگداشت وی فراخوانی برای دریافت آثار نقدی، پژوهشی و یادداشتی منتشر کرد.

این فراخوان در ادامه‌ی بزرگداشت محمد عزیزی در خانه هنرمندان ایران منتشر شده و هدف آن گردآوری مقالات و یادداشت‌هایی درباره‌ی آثار و جایگاه او در ادبیات معاصر ایران است.

محورهای پیشنهادی شامل:

- نقد و تحلیل آثار داستانی و شعری محمد عزیزی

- جایگاه اندیشه و معنا در آثار او

- سبک و زبان شعری در قیاس با شاعران هم‌دوره

- بازتاب اجتماع، سیاست و فرهنگ در نوشته‌هایش

- نقش او در تداوم جریان نشر آثار معاصر

مقالات تا ۵۰۰۰ واژه و یادداشت‌ها تا ۱۰۰۰ واژه پذیرفته می‌شوند.

مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ است. متقاضیان می‌توانند آثار خود را از طریق ایمیل: nekodashtbozorghan@gmail. com ارسال کنند.

انتهای پیام/