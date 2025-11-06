داوران بخش فیلمهای کوتاه داستانی جشنواره فیلم شهر معرفی شدند
اسامی داوران بخش فیلمهای کوتاه داستانی نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات نهمین جشنواره فیلم شهر، هیأت داوران بخش فیلمهای کوتاه داستانی این دوره جشنواره معرفی شدند.
بر این اساس، بهرام ارک (کارگردان)، بهمن ارک (کارگردان)، حسین دوماری (فیلمنامهنویس و کارگردان)، بهرام عظیمی (کارگردان انیمیشن)، نقی نعمتی (کارگردان) و مهندس پوریا علیمردانی (مدیرعامل سازمان ترافیک) مسئولیت ارزیابی و داوری ۵۸ اثر کوتاه راهیافته به جشنواره را بر عهده خواهند داشت.
نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری، از ۱۹ تا ۲۱ آبانماه ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ملت برگزار میشود و آیین اختتامیه آن ۲۲ آبانماه در مرکز همایشهای برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.