به گزارش ایلنا، پرواز همای، حامد همایون، گرشا رضایی، میثم ابراهیمی و راغب، پنج خواننده‌ای هستند که از ساعت ۱۸ جمعه ۱۶ آبان در میدان انقلاب کنسرت بزرگ خیابانی و رایگان را روی صحنه خواهند برد.

ارکستر سمفونیک تهران نیز پیش از اجرای این پنج خواننده قطعات ملی و حماسی را اجرا خواهد کرد.

در حاشیه این کنسرت خیابانی، مراسم رونمایی از مجسمه شاپور دوم ساسانی پادشاه ایران نیز برگزار خواهد شد که نمادی از اقتدار تاریخی پادشاهان و سرداران ایرانی در تاریخ است.

بر اساس پیش بینی تیم فنی برگزاری این کنسرت، کل سازه میدان انقلاب، به صورت استیج طراحی شده که گروه‌های موسیقی پس از اجرای ارکستر سمفونیک تهران، به نوبت و با ارکستر زنده روی صحنه خواهند رفت و آثار شاد و سرشناس خود را اجرا خواهند نمود.

این کنسرت به صورت رایگان ساعت ۱۸ جمعه ۱۶ آبان در میدان انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

