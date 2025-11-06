خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخستین کنسرت خیابانی فردا برگزار می‌شود/با حضور ۵ خواننده و یک رونمایی

نخستین کنسرت خیابانی فردا برگزار می‌شود/با حضور ۵ خواننده و یک رونمایی
کد خبر : 1710394
لینک کوتاه کپی شد.

یک رویداد رایگان در میدان انقلاب تهران

ارکستر سمفونیک تهران و پنج خواننده پاپ عصر جمعه ۱۶ آبان ماه در میدان انقلاب تهران، کنسرت بزرگ خیابانی و رایگان برگزار می‌کنند.

به گزارش ایلنا، پرواز همای، حامد همایون، گرشا رضایی، میثم ابراهیمی و راغب، پنج خواننده‌ای هستند که از ساعت ۱۸ جمعه ۱۶ آبان در میدان انقلاب کنسرت بزرگ خیابانی و رایگان را روی صحنه خواهند برد.

ارکستر سمفونیک تهران نیز پیش از اجرای این پنج خواننده قطعات ملی و حماسی را اجرا خواهد کرد. 

در حاشیه این کنسرت خیابانی، مراسم رونمایی از مجسمه شاپور دوم ساسانی پادشاه ایران نیز برگزار خواهد شد که نمادی از اقتدار تاریخی پادشاهان و سرداران ایرانی در تاریخ است. 

بر اساس پیش بینی تیم فنی برگزاری این کنسرت، کل سازه میدان انقلاب، به صورت استیج طراحی شده که گروه‌های موسیقی پس از اجرای ارکستر سمفونیک تهران، به نوبت و با ارکستر زنده روی صحنه خواهند رفت و آثار شاد و سرشناس خود را اجرا خواهند نمود. 

این کنسرت به صورت رایگان ساعت ۱۸ جمعه ۱۶ آبان در میدان انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ