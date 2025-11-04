فراخوان حضور نماینده مد و لباس در «هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور فراخوان حضور نماینده مد و لباس در «هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان» را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این فراخوان به شرح زیر است:
فراخوان حضور نماینده مد و لباس در «هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
به اطلاع هنرمندان و طراحان مد و لباس کشور میرساند؛
کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با هدف «معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی» و «معرفی نمادها و الگوهای برتر پارچه و لباس ایرانی – اسلامی» همزمان با برگزاری «هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان» در نظر دارد، بخشی از این رویداد را به معرفی «ظرفیتها، دستاوردها و خلاقیتهای طراحان ایرانی» اختصاص دهد.
لذا از کلیه فعالان علاقهمند به حضور در این رویداد فرهنگی دعوت میشود، نمونه آثار، طرحها و سوابق فعالیت خود را جهت بررسی و انتخاب، حداکثر تا تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۴ به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.
شرایط شرکت:
- آثار باید با محوریت مد ایرانی – اسلامی طراحی شده باشند.
- ارائه حداقل ۳ طرح لباس یا اثر هنری مرتبط با لباس به همراه تصویر و توضیح فنی الزامی است.
- متقاضیان لازم است رزومه مختصر، مشخصات فردی و شماره تماس خود را ارسال نمایند.
- آثار منتخب پس از ارزیابی، برای نمایش در هفته فرهنگی تاجیکستان، معرفی خواهند شد.
مهلت ارسال آثار:
۲۰ آبانماه ۱۴۰۴
نشانی ارسال مدارک:
تهران، خیابان حافظ، پایینتر از خیابان انقلاب (پل حافظ)، انتهای کوچه هلالاحمر و پیامرسان بله به شماره ۰۹۳۸۲۲۶۲۶۴۷
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۰۲۱ _۶۶۷.۲۳۱۲ تماس بگیرند.