به گزارش ایلنا، متن این فراخوان به شرح زیر است:

فراخوان حضور نماینده مد و لباس در «هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان

به اطلاع هنرمندان و طراحان مد و لباس کشور می‌رساند؛

کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با هدف «معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی» و «معرفی نمادها و الگوهای برتر پارچه و لباس ایرانی – اسلامی» همزمان با برگزاری «هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان» در نظر دارد، بخشی از این رویداد را به معرفی «ظرفیت‌ها، دستاوردها و خلاقیت‌های طراحان ایرانی» اختصاص دهد.

لذا از کلیه فعالان علاقه‌مند به حضور در این رویداد فرهنگی دعوت می‌شود، نمونه آثار، طرح‌ها و سوابق فعالیت خود را جهت بررسی و انتخاب، حداکثر تا تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۴ به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

شرایط شرکت:

- آثار باید با محوریت مد ایرانی – اسلامی طراحی شده باشند.

- ارائه حداقل ۳ طرح لباس یا اثر هنری مرتبط با لباس به همراه تصویر و توضیح فنی الزامی است.

- متقاضیان لازم است رزومه مختصر، مشخصات فردی و شماره تماس خود را ارسال نمایند.

- آثار منتخب پس از ارزیابی، برای نمایش در هفته فرهنگی تاجیکستان، معرفی خواهند شد.

مهلت ارسال آثار:

۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴

نشانی ارسال مدارک:

تهران، خیابان حافظ، پایین‌تر از خیابان انقلاب (پل حافظ)، انتهای کوچه هلال‌احمر و پیام‌رسان بله به شماره ۰۹۳۸۲۲۶۲۶۴۷

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ‎۰۲۱ _۶۶۷.۲۳۱۲ تماس بگیرند.

انتهای پیام/