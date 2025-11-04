خبرگزاری کار ایران
مدیران کمیته‌های تخصصی اجلاس تجلیل از پیرغلامان حسینی معرفی شدند

مدیران کمیته‌های مختلف بیست و دومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی معرفی و منصوب شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از کمیته روابط عمومی اجلاس، جواد رمضان نژاد رییس سازمان بسیج صداوسیما و شورای سیاست‌گذاری اجلاس آقایان حجه الاسلام والمسلمین استاد محمد شجاعی (کمیته علمی)، حجه الاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری (کمیته بین الملل)، سعید مقدسیان (کمیته اندیشه ورز)، ابوالفصل شهرابی (کمیته اجرایی و پشتیبانی)، اردلان قنبری (کمیته ستاد خبری) و خانم گنجی را به عنوان مدیر کمیته بانوان این اجلاس منصوب کرد.

در بخشی از احکام مدیران کمیته‌های این اجلاس آمده است:

با استمداد از ذوات مقدس آل الله (علیهم السلام اجمعین) خاصه سلطان سریر ارتضا حضرت علی بن موسی الرضا (علیه آلاف التحیه و الثنا)، بیست و دومین اجلاس تجلیل و تکریم خادمان و پیرغلامان حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)، فرصتی است تا بار دیگر بیعتی مجدد با فرهنگ ناب و انسان ساز عاشورا داشته باشیم.

امید است به مدد اهل بیت علیهم السلام برگزاری این رویداد در جوار حریم عرشی رضوی نقطه عطفی در اجرای این برنامه فرهنگی و آئینی باشد و خاطره‌ای ناب در ذهن فعالان عرصه ستایش‌گری خاندان عصمت و طهارت نقش بندد.

بیست و دومین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی از بیستم تا بیست و دوم آبان ماه در شهر مشهد و در جوار حرم مطهر رضوی با دبیری عرفان خداپرست و به همت سازمان بسیج صداوسیما و مشارکت و همکاری استانداری خراسان رضوی، آستان قدس رضوی، صداوسیمای مرکز خراسان رضوی و شهرداری مشهد برگزار خواهد شد.

