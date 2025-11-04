خبرگزاری کار ایران
نمایش‌نامه‌های برتر چهل و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد
مجموعه نمایش‌نامه‌های برتر چهل و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شامل ۵ اثر در دو جلد توسط انتشارات نمایش منتشر شد.

به گزارش ایلنا،  مجموعه نمایش‌نامه‌های برتر چهل و سومین جشنوارۀ بین‌المللی تئاتر فجر در دو جلد شامل نمایش‌نامه‌های برگزیده تئاتر فجر متشکل از نمایش‌نامه‌های: «یک فیل ناپدید شده است» نوشتۀ شهروز آقایی‌پور، «مه کشی» نوشتۀ آتوسا ریگی و «رنگ انار» نوشتۀ بهنام ترابی و نمایش‌نامه‌های تقدیر شده تئاتر فجر شامل نمایش‌نامه‌های: «تبریز به وقت موسیو» نوشتۀ صابر دل بینا و «چند گرگ از عروسی مادرم، ماه جان» نوشتۀ رضا گشتاسب منتشر شد. 

نمایش‌نامه‌های برگزیدۀ فجر چهل و سوم در ۲۳۸ صفحه و با قیمت ۲۸۰ هزار تومان و نمایش‌نامه‌های تقدیر شده فجر چهل و سوم در ۷۰ صفحه و با قیمت ۱۸۰ هزار تومان و با ویراستاری مهرنوش مهدوی‌حامد و مدیریت هنری و طراحی جلد مهدی دوایی توسط انتشارات نمایش منتشر و عرضه شده است. 

تا کنون بیش از ۳۰ عنوان مجموعه نمایش‌نامه از آثار برگزیدۀ جشنوارۀ تئاتر فجر در ادوار مختلف توسط انتشارات نمایش منتشر و عرضه شده است. 

لازم به ذکر است انتشارات نمایش با صاحب امتیازی انجمن هنرهای نمایشی ایران از جمله ناشران قدیمی و تخصصی هنرهای نمایشی است که تا کنون بیش از ۶۰۰ عنوان شامل نمایش‌نامه‌های ایرانی و خارجی همچنین کتاب‌های پژوهشی و نظری در موضوعات مختلف شامل: تاریخ تئاتر، تئاتر کودک و نوجوان، نمایش عروسکی، نمایش‌های آیینی و سنتی، تئاتر خیابانی، نمایش‌های دینی و… منتشر کرده است.

