خبرگزاری کار ایران
سریال زندگی شهید رئیسی در مرحله طرح و ایده
علیرضا کیخا از ساخت سریالی درباره شهید رئیسی خبر داد که در مرحله طرح و ایده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا کیخا، معاون امور استان‌های صداوسیما، روز گذشته در نشست خبری «ایران جان، خراسان جنوبی» درباره پروژه تولید سریال شهید رئیسی گفت: طرح سریال شهید رئیسی از سوی خراسان رضوی ارائه شده است. شهید رئیسی اصالتاً از سیستان و بلوچستان و منطقه زهک هستند و یک رگ‎شان به خراسان جنوبی مرتبط است، اما بزرگ شده مشهد هستند. هدف ما روایت دقیق زندگی و ابعاد شخصیتی آقای رئیسی تا شهادت است و امیدواریم طرح تا پایان سال به فیلمنامه کامل برسد.

 

