به مناسبت سالدآوت بلیتهای کنسرت «نسل خلیل»؛
پروژه کنسرت نمایش «سماع خاموش» آغاز به کار میکند
تمام بلیتهای کنسرت هژیر مهر افروز و گروه «نسل خلیل» که قرار است در تالار وحدت برگزار شود، فروخته شد. مهرافروز این اتفاق را شروعی برای پروژه «سماع خاموش» دانسته است.
به گزارش ایلنا، کنسرت گروه «نسل خلیل» به سرپرستی هژیر مهرافروز، روز جمعه شانزدهم آبانماه در تالار وحدت در حالی برگزار میشود که تمام بلیتهای آن، چند روز مانده به اجرا تماما فروخته شده است.
هژیر مهرافروز این اتفاق را سرآغاز پروژهای دیگر دانسته و در اینباره نوشته است؛
«کنسرت ما در تاریخ ۱۶ آبان ماه با لطف و همراهی بیدریغ مخاطبان فرهیخته، بطور کامل «سالدآوت» شد. این استقبال نه تنها دلگرمی بزرگی برای ماست بلکه نشانهای روشن از رونق دوبارهی هنر معناگرا در روزگار است.
به پشتوانه این عشق و مهر و اعتماد، من هژیر مهرافروز با انگیزهی دو چندان تصمیم دارم به زودی آغاز دوبارهی پروژهی کنسرت نمایش سماع خاموش را رقم بزنم؛ اثری که بازتاب یک دورهی پر تلاطم از زندگی مولاناست. آنجا که سکوت و سماع در هم میتنند و صدای معنا از درون خاموشی میجوشد.
سپاس از همهی دوستان و همراهانم که با حضور و حمایتشان مسیر این تجربهی معنا گرا را روشنتر کردند. به زودی با خبرهای تازهتر از پروژهی سماع خاموش در کنارتان خواهم بود.
هژیر مهرافروز»
گفتنی است زمان برگزاری کنسرت گروه «نسل خلیل» در تالار وحدت روز جمعه شانزدهم آبانماه راس ساعت ۲۱:۳۰ خواهد بود.